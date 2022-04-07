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منوعات
الحظ يرافق 3 أبراج في شهر نيسان... هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
07-04-2022
|
01:14
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يحلم كل شخص بأن يصبح حظه جيد على مختلف الأصعدة سواء المهنية أو العاطفية أو الصحية، ومن هذا المنطلق يتابع الكثير أخبار برجه الفلكي ليعرف حظه وما يخفيه علم الفلك والأبراج، فما هي لأبراج الأكثر حظاً هذا خلال شهر نيسان؟
برج الثور
برج الثور هو أول الأبراج التي سوف تتمتع بحظ جيد هذا الشهر، فيساعدك قمرك هذا الاسبوع في التغلب على التحدي المتمثل في استدعاء الآخرين الذين كانوا يتظاهرون بأنهم موجودون من أجلك فقط ، وتدرك أنك لم تعد تعطي الأولوية لمشاعرهم على مشاعرك، بمعنى أنك ستنتبه إلى نفسك وحالك أكثر.
برج العقرب
برج العقرب هو ثاني أكثر الأبراج حظا هذا الشهر، وإذا كنت على حياد بشأن علاقة معينة، سواء فيما يتعلق بالإنفصال أو إعطاء فرصة لشخص جديد ، فإن هذا الشهر سوف يجلب لك الإجابات التي تبحث عنها، وأيضاً على المستوى العملي ستكون الأمور واضحة للغاية وتحقق الكثير من الإنجازات.
برج الدلو
برج الدلو هو ثالث الابراج حظا، فبقدر ما كنت سعيدًا، هناك الكثير من السعادة إذا كنت منفتحاً بالحصول عليها، ولكن هذا يعني أيضاً عدم التركيز على الأشياء التي لا يمكنك التحكم فيها مثل بعض الأعمال أو علاقة حب فاشلة، فلا تحاول التركيز عليها لأن في خلال هذه الفترة ستلتقي بحبك الحقيقي.
المصدر: اليوم السابع
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