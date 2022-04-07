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منوعات
ما تقع عليه عيناك بهذه الصورة يعكس أفضل صفاتك... فماذا ترى؟
Lebanon 24
07-04-2022
|
11:00
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تنتشر بين الحين والآخر على السوشيال ميديا، صور الخداع البصري التي تحمل في طياتها تفسيرات عديدة قد تعكس بعض الخبايا الشخصية لمن ينظر إليها.
ومن ضمن هذه الخدع البصرية ما نشرته صحيفة "ذا صن" The Sun؛ حيث تظهر الصورة وكأنها وجه أسد، إلا أنك إذا دققت النظر فيها فسترى عدة أشياء لم تكن ظاهرة للوهلة الأولى.
فبحسب الصحيفة، فإن الكثير من الألغاز المماثلة تهدف فقط للمرح أو التسلية، أما لغز اليوم فقد يحمل حقيقة ما عن شخصيتك.
والآن دقق جيدا في كل جوانب الصورة، فماذا ترى؟
الصورة التي نشرتها أولا The Minds Journal تحتوي على العديد من الرموز التي ستلفت انتباهك، ومنها الكتاب والورود والبالونات والقلب ووجه الأسد وربطة العنق.
فعلى ذمة الصحيفة، فما تراه عزيزي المشاهد أولاً يكشف أفضل جزء من شخصيتك. وهذه هي المعاني الكامنة وراء الخمسة رموز الأكثر شيوعًا في الصورة:
الكتاب
إذا انجذبت عيناك إلى الكتاب على الفور، فهذا يعني أن لديك موهبة الحدس. ومعظم من يحيطون بك هم بمثابة كتب مفتوحة لك وتستطيع قراءاتهم بسهولة، كما أن الكثيرين من معارفك يحتاجون إلى مشورتك لأنهم غير قادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، فأنت قادر على التعامل مع معظم التحديات التي تواجهك بسهولة.
الورود
إذا وقعت عيناك على الورود فهذا يعني أنك تستطيع العثور على شيء جميل في أي موقف تقع فيه تقريبًا.. بمعنى آخر أنت دائما تنظر إلى نصف الكوب المليء وليس الخاوي. كما أن الحب هو أكبر سلاح لديك. وأنت تفضل أن تكون مسالمًا وهادئًا حتى لا تنغمس في ثرثرة لا داعي لها، كما أنك لا تنجذب إلى الأضواء. كما أنك دائمًا تبذل قصارى جهدك لإرضاء الآخرين.
البالونات
البالونات علامة على أنك تتمتع بالتفاؤل والأمل. فأنت إنسان حالم ومن الصعب السيطرة على عقلك الشارد. وعندما تقرر أن شيئًا ما يبدو صحيحا، فلا يمكن لأي شخص آخر تغيير رأيك.
القلب
القلب يعني أنك تجد الحب في أي موقف تقع فيه. فأنت تريد أن يكون كل الناس سعداء. وطبيعة شخصيتك اللطيفة تضمن أنك لا تغضب أو تستاء أبدًا من أي شخص لفترة طويلة. ويلجأ إليك الناس في العادة لأنك عطوف ومتسامح.
المصدر: العربية
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