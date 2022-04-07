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انتحار كاهن بالرصاص داخل كاتدرائية!

Lebanon 24
07-04-2022 | 12:50
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أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الكاهن جورج حوش انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه داخل كاتدرائية مارجرجس للروم الأرثوذكس في اللاذقية.

وقالت الداخلية السورية في بيان إن أفراد دورية من القسم والأدلة الجنائية من فرع الأمن الجنائي شاهدوا حوش (تولد 1956) جالسا على كرسي ضمن الكاتدرائية، مصابا بطلق ناري في الصدر، وأن المسدس كان ملقى على الأرض بجواره.
 
وأضافت أن سبب الوفاة "صدمة رضية نازفة تالية لطلق ناري نافذ في الصدر باتجاه الظهر"، حسب هيئة الكشف الطبي والقضائي.

وقالت الوزارة إن تحقيقا بإشراف قائد شرطة المحافظة بالذات أظهر أن الكاهن "أقدم على إطلاق النار على نفسه، من مسدسه الخاص عيار 7.5 مم بسبب ضغوطات نفسية واجتماعية".

وأشارت الوزارة إلى أنه عُثر بحوزة الكاهن "على قصاصات ورقية مكتوبة بخط يده تؤكد ذلك".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منذ ساعات خبر انتحار الكاهن، بين من يؤكد ومن ينفي، خاصة أن حادثة الانتحار تمت في الكاتدرائية.
المصدر: روسيا اليوم
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