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فيديو يثير ضجة في مصر... ما هي ملابساته؟

Lebanon 24
07-04-2022 | 12:51
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نشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو يبرز ضبط مجموعة من الشباب المتهمين بإلقاء أكياس مياه على سيارات أثار ضجة واسعة في البلاد.
 
 
 
 
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدي السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو.

وتضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدي السيارات بحي الزهور بمحافظة بورسعيد.

وبالفحص توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص- مقيمون بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد). عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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