خسرتِ أحد أحبائك وتشعرين بالحزن الشديد.. هذا الفندق يعالج النساء من "متلازمة القلب المنكسر"







أُنشئ فندق «هارت بريك»، الذي لا يسمح بالهواتف المحمولة أو المشروبات الكحولية، على يد إخصائية علم النفس الاستشارية أليس هادون، والمؤلفة ومدربة الحياة روث فيلد في عام 2021، وهو مخصص للنساء فقط.. يقع الفندق على ساحل مقاطعة نورفولك في بريطانيا.



لطالما حلمت هادون، التي تنحّت فترة عن ممارسة عملها بعد وفاة والدتها، بإنشاء الفندق، لكنها أعادت التفكير في كيفية تغيير الطريقة التقليدية للعلاج في هذا المجال. تختلف الطرق التي يسعى من خلالها مرضى متلازمة القلب المنكسر للتخفيف من وطأة الصدمة التي تعرضوا لها، واحدة من هذه الطرق هي فندق جديد تم إنشاؤه يمكن لهم أن يقضوا فيه عطلة طويلة لتلقى جلسات علاجية، بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تحيط به.أُنشئ فندق «هارت بريك»، الذي لا يسمح بالهواتف المحمولة أو المشروبات الكحولية، على يد إخصائية علم النفس الاستشارية أليس هادون، والمؤلفة ومدربة الحياة روث فيلد في عام 2021، وهو مخصص للنساء فقط.. يقع الفندق على ساحل مقاطعة نورفولك في بريطانيا.لطالما حلمت هادون، التي تنحّت فترة عن ممارسة عملها بعد وفاة والدتها، بإنشاء الفندق، لكنها أعادت التفكير في كيفية تغيير الطريقة التقليدية للعلاج في هذا المجال.

بدأت هادون في تكوين فريق نسائي، منهم فيلد، وهي واحدة من أقدم صديقاتها. وقالت فيلد: «نتصور المنتجع على أنه وحدة عناية مركزة للقلب، يتم فيه الاعتناء بجميع النزيلات تمامًا حتى تتمكن من الشفاء».تستوعب الجلسة العلاجية الواحدة ثمانى نساء كحد أقصى، وتعقد الجلسات من الجمعة حتى الاثنين.. وبصرف النظر عن جلسات العلاج الجماعى المكثفة، يستفيد نزلاء هذا الفندق من قائمة الوجبات النباتية والوجبات المغذية المصممة لمعالجة القلب الحزين، كما يستفيدون كذلك من التجمعات والمشي على طول بعض شواطئ نورفولك الجميلة.تقول فيلد: «التواجد بجانب البحر والقيام برحلات يومية إلى الشاطئ أمر بالغ الأهمية أيضًا، حيث يساعد على الشفاء والتخلص من التوتر وخفض مستويات الكورتيزول».وقالت فيلد إن عدم إتاحة الهواتف المحمولة والمشروبات الكحولية أمر مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بضمان انفتاح الضيوف خلال جلسات العلاج الجماعى المكثفة، ولاسيما أنهم في حاجة إلى الاختلاء بمشاعرهم، وأى شىء يأخذهم بعيدًا عن ذلك لا يمثل قيمة في رحلتهم. وأضافت فيلد: «تخضع النزيلات لدورة علاج مكثفة، ولا يوجد وقت فراغ كبير بين أي من الجلسات».