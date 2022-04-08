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"ملايين الدولارات"... أبرز 5 حفلات زفاف أقيمت فى البيت الأبيض (صور)

Lebanon 24
08-04-2022 | 02:00
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أعلنت نعومي بايدن، حفيدة الرئيس جو بايدن وهي محامية تبلغ من العمر 28 عامًا وتعمل في مكتب المحاماة أرنولد وبورتر ، عن خططها لإقامة حفل زفافها في البيت الأبيض في تغريدة على صفحتها الخاصة يوم الاثنين الماضى، وأشار التقرير المنشور بموقع " insider"، إلى أن خطيب نعومى وهو بيتر نيل ، الذى يبلغ من العمر 24 عامًا وهو طالب قانون في جامعة بنسلفانيا من جاكسون هول، ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف في 19 نوفمبرالقادم ، وفقًا لشبكة" CNN "، ولكن لم تكن هذه حفلة الزفاف الأولى التي تقام في البيت الأبيض، حيث أقيمت حفلات زفاف قبل ذلك والتي نستعرضها بعضها في هذا التقرير.

حفلات زفاف أقيمت في البيت الأبيض
 
أليس لي روزفلت ابنة الرئيس ثيودور روزفلت
 
تزوجت أليس لي روزفلت ابنة الرئيس ثيودور روزفلت من عضو الكونجرس نيكولاس لونجوورث في الغرفة الشرقية عام 1906.
 
 
 
 
جيسي ابنة الرئيس وودرو ويلسون
 
تزوجت جيسي ابنة الرئيس وودرو ويلسون من فرانسيس باوز ساير في البيت الأبيض عام 1913، وارتدت ويلسون  فستان مصمم من الساتان الأبيض عندما تزوجت من ساير في الغرفة الشرقية وحضر الحفل 400 شخص .
 
 
 
 
 لوسي ابنة الرئيس ليندون جونسون
 
تزوجت لوسي ابنة الرئيس ليندون جونسون من باتريك نوجنت في عام 1966، وأقام الزوجان حفلهما في الضريح الوطني وارتدت لوسي فستان زفاف من تصميم بريسيلا كيدر.
 
 
 ابنة الرئيس ريتشارد نيكسون
 
أقام الرئيس ريتشارد نيكسون أول حفل زفاف في الهواء الطلق في البيت الأبيض لابنته تريشيا وإدوارد فينش كوكس في عام 1971، وأقيم حفل الزفاف في " White House Rose Garden "، وتلاه حفل استقبال في القاعة الشرقية ، وارتدت تريشيا فستان أورجاندي من الحرير الأبيض ومزين بدانتيل" Alençon " من تصميم" Kidder".
 
 
 
 
 شقيق هيلاري كلينتون
 
تزوج توني رودهام ، شقيق هيلاري كلينتون ، من نيكول بوكسر في حديقة الورود عام 1994، في البيت الأبيض، وحضر الحفل 250 مدعو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: اليوم السابع
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