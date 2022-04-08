حادثة غريبة....طائرة شحن تنشطر إلى جزأين خلال هبوط اضطراري

تعرضت طائرة شحن للبريد والطرود إلى حادثة غريبة عندما انشطرت إلى جزأين خلال هبوط اضطراري على مدرج مطار خوان سانتاماريا في سان خوسيه في كوستاريكا أمس الخميس.





ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا، كما أعلنت السلطات، التي أشارت في الوقت ذاته إلى أنه أدى إلى إغلاق المطار مؤقتا.

وقال رئيس إدارة المطافئ في كوستاريكا هكتور تشافيز في تصريحات صحفية إن "الشخصين، اللذين كانا على متن الطائرة، بصحة جيدة" بحسب ما ذكرت فرانس برس.



وصرح رجل الإنقاذ في الصليب الأحمر، غويدو فاسكويز، أن الرجلين اللذين يشكلان الطاقم يحملان جنسية غواتيمالا، مشيرا إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى لإجراء فحوص كإجراء وقائي.