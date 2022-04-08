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"ثمل وبلا ملابس"... هكذا اقتحم احد المطارات

Lebanon 24
08-04-2022 | 10:00
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وثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا عاريا تسلل إلى داخل مطار مدينة المآتا بكازاخستان، وبدأ يركض في مدرجات المطار.

ويظهر الرجل وهو يتسلق السياج المحيط بالمطار في الليل ويشرع في الركض على طول المدرج.

وقد سارع ضباط أمن المطار باعتقاله، ليتضح أنه شاب يبلغ من العمر 20 سنة كان في حالة سكر.

تم توجيه 3 تهم ضده، وهي الظهور في الأماكن العامة في حالة سكر، وإحداث أعمال شغب صغيرة، والتسلل إلى أراضي المطار.

(سبوتنيك)
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