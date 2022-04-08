منوعات

"زمن الأحذية راجع"... توقعات ميشال حايك تصيب من جديد!

Lebanon 24
08-04-2022 | 04:46
A-
A+
Doc-P-940120-637850152775090886.jpg
Doc-P-940120-637850152775090886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصابت توقعات ميشال حايك مرة جديدة، وقال فيها إن "زمن الأحذية راجع، ضرب واهانات".
 
ومنذ يومين، انتشر فيديو يظهر صحافية سودانية رمت حذاءها على أحد السياسيين بينما كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي.
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
توقعات ميشال حايك تصيب من جديد.. هذا ما قاله عن مسؤولين روس
lebanon 24
08/04/2022 16:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
من جديد توقعات ميشال حايك إلى الضوء.. شاهدوا الفيديو
lebanon 24
08/04/2022 16:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات انتخابية متنية: "اثنان بواحد"
lebanon 24
08/04/2022 16:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة الحديث عن التشكيلات الديبلوماسية والتوقعات بين الاتفاق عليها او ترحيلها للحكومة الجديدة
lebanon 24
08/04/2022 16:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24

ميشال حايك

توقعات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-04-08
07:02 | 2022-04-08
07:00 | 2022-04-08
05:00 | 2022-04-08
02:00 | 2022-04-08
23:52 | 2022-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website