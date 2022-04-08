"زمن الأحذية راجع"... توقعات ميشال حايك تصيب من جديد!

أصابت توقعات ميشال حايك مرة جديدة، وقال فيها إن "زمن الأحذية راجع، ضرب واهانات".

ومنذ يومين، انتشر فيديو يظهر صحافية سودانية رمت حذاءها على أحد السياسيين بينما كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي.