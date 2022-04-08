فنون ومشاهير

نجل ممثلة معروفة يرتكب جريمة مروّعة.. قتل حماه بعد مشاجرة بحجر على رأسه

Lebanon 24
08-04-2022 | 07:02
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ارتكب شاب جريمة مروعة في مصر حيث تسبب في مقتل المواطن عزت. ح، ويبلغ من العمر 55 عاما، في منطقة المنشية بفيصل.

وكشفت وسائل الإعلام المصرية عن أن المتهم هو نجل فنانة تدعى سحر كامل.
 


وفي التفاصيل فإنّ الواقعة بدأت بشجار بين مواطن وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما، قامت على إثرها الزوجة بالذهاب إلى منزل والدها، واتفقت الأسرتان على عقد جلسة صلح بين الزوج والزوجة وحضر الكثيرون من أقارب الطرفين.

وبينت التحقيقات الأولية، أن الأسرتين قررتا عقد جلسة على المقهى أول أيام رمضان، وحضر الزوج وأسرته، كما حضرت الزوجة وأسرتها إلى المكان لوضع حل لمشكلة الزوجين، وفي أثناء تبادل الطرفين للحديث احتد أحدهما وتطور الأمر لمشادة كلامية وقعت على إثرها مشاجرة دامية قتل فيها والد الزوجة.

وأكدت التحريات أن المشاجرة شهدت تشابكا بالأيدي بين أطراف كثيرين من الأسرتين داخل مقهى بالجيزة عقب الإفطار بساعات، وتبين أن الزوج تعدى على حماه بواسطة حجر على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال، وقررت النيابة دفنه بعد التشريح، وسرعة ضبط الزوج المتهم.
المصدر: لها

فنون ومشاهير

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