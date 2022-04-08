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ظهور كائن بحري غريب... (فيديو)

Lebanon 24
08-04-2022 | 13:00
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تسبب مخلوق بحري غريب في إثارة الخوف لدى مرتادي شاطئ بوندي في أستراليا نظرا لشكله غير المألوف.

وعثر أحد مرتادي الشاطئ على الحيوان الغريب الذي شبهه كثيرون ممن شاهده بـ"الكائنات الفضائية".
 
 
وقال درو لامبرت إنه وجد الحيوان بالصدفة أثناء قيامه بنزهة برفقة أحد أصدقائه، واصفا إياه بأنه كان يمتلك شفتين شبيهتين بتلك التي يمتلكهما الإنسان.
 
ونشر لامبرت صورة للحيوان على مواقع التواصل الاجتماعي على أمل أن يحدد أحد خبراء الكائنات البحرية نوعه، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وعلّق كثيرون على منشور لامبرت حيث قال أحدهم إنه سمكة قرش بدون زعنفة في الظهر، بينما قال آخر إنه قرش خضع لعملية بوتوكس.
 
وأشارت خبيرة الأسماك في مركز الحياة البحرية في سيدني بأستراليا، لاتيتيا حنان، إلى أن المخلوق البحري عبارة عن سمكة من عائلة تعرف باسم "الاسمبرانتشي"، والتي تتميز بقضمها لأشياء تفوق قدرتها على المضغ، وقد يكون هذا ما حدث مع الكائن الظاهر في الفيديو.

وأكدت لاتيتيا أن المظهر المتضخم للكائن البحري يرجع إلى عملية التحلل التي يصدر عنها غازات تؤدي للانتفاخ.
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