شجار بين معتمرين داخل المسجد الحرام... ماذا حصل؟

انتشر فيديو على مواقع التواصل يظهر مشاجرة بين شخصين داخل المسجد الحرام.



وقال حساب الأمن العام، على تويتر، إن المشاجرة حدثت في المسعى، ولم ينتج عنها أي إصابات، مضيفة "تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تباشر حادث مشاجرة داخل المسعى في #المسجد_الحرام مساء أمس بسبب تلاسن بين شخصين تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وتدعوا الادارة الى الالتزام بالهدوء والسكينة اثناء أداء #العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وتعظيم شعائر ألله.#رمضان#رمضان_مبارك pic.twitter.com/WypYZmRzR1 — سعيد العدواني (@Saeed_Aladwany) April 7, 2022

وانتشر مقطع مصور لمشاجرة بالأيدي بين الشخصين، حيث حاول بعض المعتمرين فض الاشتباك بينهما.

وطالبت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالتزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين، وتعظيم الشعائر الدينية.



وكانت السعودية علقت، في آذار 2020، أداء العمرة لأكثر من ستة أشهر على خلفية تفشي الوباء قبل أن تسمح باستئنافها.