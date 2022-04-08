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شجار بين معتمرين داخل المسجد الحرام... ماذا حصل؟

Lebanon 24
08-04-2022 | 13:08
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انتشر فيديو على مواقع التواصل يظهر مشاجرة بين شخصين داخل المسجد الحرام.

وقال حساب الأمن العام، على تويتر، إن المشاجرة حدثت في المسعى، ولم ينتج عنها أي إصابات، مضيفة "تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".
 
 
 
وانتشر مقطع مصور لمشاجرة بالأيدي بين الشخصين، حيث حاول بعض المعتمرين فض الاشتباك بينهما.
 
وطالبت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالتزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين، وتعظيم الشعائر الدينية.

وكانت السعودية علقت، في آذار 2020، أداء العمرة لأكثر من ستة أشهر على خلفية تفشي الوباء قبل أن تسمح باستئنافها.
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