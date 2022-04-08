منوعات

بعد أن طعن كاهناً... هذا ما حل به

Lebanon 24
08-04-2022 | 13:37
A-
A+
Doc-P-940287-637850471046238134.jpg
Doc-P-940287-637850471046238134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية مساء الخميس شخصا طعن كاهن كنيسة بسلاح أبيض على طريق الكورنيش شرق الإسكندرية، أمام بوابة شاطئ أبو هيف.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر كنسي أنه تم نقل الكاهن أرسانيوس إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل وسط الإسكندرية.

ونقل الموقع عن شاهد من سكان شارع محمد نجيب أن الواقعة حدثت، أثناء خروج الكاهن من الشاطئ رفقة مجموعة من الشبان، وكانوا في رحلة ترفيهية للشاطئ، وكان الكاهن متجها إلى حافلة نقل سياحي.

وأضاف الشاهد أن الكاهن فوجئ "بتعدي شخص عليه بسلاح أبيض وطعنه ثلاث طعنات أحدها في الرقبة"، وأوضح الشاهد أن سائق الحافلة حاول إنقاذه، فتوجه إليه الشخص ليطعنه، إلا أنه استطاع الإمساك به، والتحفظ عليه، حتى حضرت قوات الشرطة.

وأضاف الشاهد أن المتهم تبدو عليه علامات المرض النفسي، إذ أنه ظل يصرخ ويتفوه بكلمات وأفعال غير متزنة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-04-08
15:26 | 2022-04-08
14:00 | 2022-04-08
13:33 | 2022-04-08
13:08 | 2022-04-08
13:00 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website