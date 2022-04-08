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برجك اليوم
Lebanon 24
08-04-2022
|
23:00
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الحمل
إبحث عن حليف أو صديق ليلطّف الأجواء وليملأ بعض الفراغ، جهز الملفات والمعطيات للدرس الشامل
الثور
أبواب النجاح تفتح أمامك وتعرف ازدهاراً في كل المجالات، وتحاول أن تستفيد قدر المستطاع لأن الفرصة قد لا تتكرر
الجوزاء
التحدّي يولّد عندك حافزاً أكبر للعمل بجدية، وهذا يخلق جواً من التنافس بينك وبين زملائك لتقديم الأفضل
السرطان
تفرض شروطك الجديدة في العمل، وهذا يساعدك على تحسين ظروفك المادية والمعنوية على حدّ سواء
الاسد
الأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون مؤشراً لبعض التسرّع، فحاول معالجة الوضع سريعاً لئلا تتفاقم الأمور
العذراء
الحل الوسط هو الأفضل، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار لئلا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً
الميزان
إن لقاء الشمس بأورانوس يتحدث عن رومانسية تعيشها وتتحمس لها، سواء في حياتك أو حياة أحد المقربين
العقرب
يحمل إليك هذا اليوم حيوية كبيرة للاقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس
القوس
يعدك هذا اليوم بتطورات ايجابية على الصعيدين المهني والشخصي
الجدي
رغبتك في التقدّم قد تصطدم ببعض العراقيل، لكنّ تصميمك يعيد تصويب الأمور في مجالك المهني
الدلو
عليك أن تخطّط جيدّاً قبل بدء التنفيذ، ومسايرة المحيط لتفادي الاعتراضات المفاجئة
الحوت
كن متأنياً جداً هذا اليوم على الصعيد المهني، وابحث عن سلامتك ولا تغامر في أي مجال
المصدر: السومرية
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