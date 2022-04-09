منوعات

طوال 41 عاماً... محتال انتحل هوية الابن المفقود لعائلة هندية ثرية!

Lebanon 24
09-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-940393-637850858047050455.jpg
Doc-P-940393-637850858047050455.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدانت محكمة هندية رجلاً بتهمة الاحتيال بعد أن تظاهر بأنه الابن الوحيد لزوجين ثريين مدة 41 عاماً، بحسب ما قالته صحيفة The Times البريطانية.

المحكمة قالت إنها استندت في حكمها إلى ما رسخ في قناعتها من أن "سار داياناند غوساي"، البالغ من العمر الآن 62 عاماً، ظهر في حياة كامشوار سينغ وزوجته رامساخي سينغ في مقاطعة نالاندا عام 1981، وادَّعى أنه ابنهما المراهق كانهاي، الذي كان قد اختفى قبل 4 سنوات.

من جانبه، قال محامي عائلة سينغ إن رب الأسرة كامشوار سينغ وقع تحت تأثير حزنه الشديد على فقدان ابنه في ذلك الوقت، وضمَّ غوساي إلى الأسرة على الرغم من اعتراض زوجته وبناته الخمس.

يروي رام رافي براكاش، وهو صحفي محلي يعرف العائلة ويعيش قريباً منها، أن الأسرة "أطلعت جوساي على ألبومات عائلته، ولم يستطع معرفة أي شخص. ثم جعلوه يلتقي معلميه السابقين، وعجز أيضاً عن تسميتهم. وسألوه عن مناسبات مألوفة للعائلة، وما يحب وما يكره، إلا أنه لم يكن على علم بأي من ذلك".

مع ذلك، فقد انقسمت الأسرة، لأن الأب رفض التزحزح عن موقفه، وسانده أقاربه، الذين أصروا على أن غوساي هو الابن الحقيقي، ومن ثم سُمح له بالعيش في منزل العائلة الكبير الممتد على مساحة 50 فداناً.

إلا أن الزوجة رامساخي سينغ ذهبت في وقت لاحق من العام نفسه، إلى المحكمة، مطالبةً بإنكار نسب غوساي للعائلة، واستمرت القضية عقوداً، حتى إن راغيش كومار، محامي الأم، يقول: "مات بعض القضاة، ونُقل آخرون، وتُوفي شهود، وحلَّت الجائحة، ولم تحل القضية". 

مرت السنوات، وتزوجت بنات سينغ الخمس وغادرن منزل الوالدين. وتزوج غوساي أيضاً وأنجب طفلين. وتُوفي الوالد كامشوار سينغ في عام 1990، وماتت الوالدة رامساخي بعده بخمس سنوات. ويقول كومار، إنها "حتى وهي تحتضر، كانت تقول إن هذا الكذاب ليس ابنها".

كيف عادت القضية؟ 
بدأ غوساي في بيع الأرض وممتلكات الأسرة، فقررت الابنة الكبرى، فيديا سينغ، استئناف القضية التي أغلقت الشرطة التحقيقات فيها بوفاة والدتها. ومع ذلك، فقد استغرق السماح لها بأن تصبح المدعية في القضية سنواتٍ من المحكمة.

وأخيراً اكتملت الأدلة ضد غوساي، فقد رفض في عام 2019، إجراء اختبار الحمض النووي على الرغم من أوامر المحكمة بذلك، ثم اكتشفت الشرطة هويته الحقيقية وتبيَّن أنه طمع في الاحتيال على الأسرة بعد سماعه باختفاء الابن ومعرفته أن الأب من أغنى الأعيان في المنطقة.

حكمت المحكمة أخيراً بإدانة غوساي بالاحتيال هذا الأسبوع، لكنه أبى إلا الاستمرار في محاولة التحايل على المحكمة، وأصدر "شهادة وفاة" لدياناند غوساي؛ لإثبات أنه لا يمكن أن يكون هو نفسه، وأنه حقاً الابن الحقيقي المفقود، غير أن شهادة الوفاة تبيَّن أنها مزورة.

تنفس أفراد الأسرة الصعداء بعد حكم المحكمة، وقال كومار سينغ، زوج الابنة فيديا، عند سماع الحكم: "كل ما قالته لي هو أنها تمنَّت لو أن والدتها كانت على قيد الحياة لتشهد انتصار الحقيقة في النهاية".
المصدر: عربي بوست
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2022-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-04-09
08:00 | 2022-04-09
07:52 | 2022-04-09
07:48 | 2022-04-09
07:42 | 2022-04-09
07:38 | 2022-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website