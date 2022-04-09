السماء ستمطر أموالاً... هذه الأبراج هي الأكثر احتمالاً للثراء!

لكل برج سمات شخصية مختلفة. ولكن هناك أبراج معينة، على وجه الخصوص، هي الأكثر احتمالاً كشخصية لتكون مليارديراً؟ وإذا كنت تهتم بالأبراج وكنت من مواليد "برج الميزان"، فمن المرجح أن تصبح مليارديراً.فمن بين المليارديرات البارزين رالف لورين، ستيفان بيرسون، ليليان بيتينكورت، أليس والتون، كانبرج 27 وجهًا ثريًا مشهورًا. ويتبع الحوت بما يصل 22 شخصًا بما في ذلك برنارد أرنو وروبرت مردوخ ومايكل ديل.اما السرطان،، الاسد فقد كانت ابراج 20 ملياردير، ليحتل المرتبة الثالثة. تشمل الوجوه الشهيرة منه ريتشارد برانسون (السرطان)، وإيلون ماسك (السرطان)، ومارك زوكربيرج (الثور)، وديفيد كوخ (الثور)، ولاري إليسون (الاسد)، وسيرجي برين (الاسد).في حين كانوالحمل ابراج 15 ملياردير، بما في ذلك جيم والتون (الجوزاء)، وستيف بالمر (الحمل)، وموكيش أمباني (الحمل).هما ثاني أغنى الابراج بما وصل الى 12 و 11 ملياردير على التوالي - بما في ذلك مايكل بلومبرج (الدلو)، بول ألين (الدلو)، وارين بافيت (العذراء)، وجاك ما (العذراء).