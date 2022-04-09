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منوعات
صدق أو لا! كرتان لونهما واحد وهذا التفسير!
Lebanon 24
09-04-2022
|
11:00
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تعود الصور التي تحمل خدعاً بصرية للانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تارة من باب التسلية وتارة أخرى من باب تحليل الشخصية.
وخدعة اليوم المشاهد ترتبط باللون.
الصورة التي نشرتها صحيفة "ذا صان" The Sun، نقلاً عن ديفيد نوفيك، الأستاذ بـ"جامعة تكساس"، هي صورة تُظهر كرتي بيسبول، ولأول وهلة تبدو الكرتان مختلفتان في اللون، حيث تظهر الكرة اليمنى بلون يميل إلى البيج الفاتح الذي يميل للأبيض، بينما تظهر الكرة اليسرى بلون يميل إلى الأزرق الفاتح الذي يميل إلى لون السماء.
لكن ما سيصدمك المشاهد في هذه الصورة هي حقيقة أن الكرتين تحملان نفس اللون!
والخدعة البصرية هنا تكمن في ألوان الخطوط العرضية المرسومة على الصورة.
فالخطوط تتكون من 4 ألوان: الأصفر والأحمر والأخضر والأزرق. إلا أن الخطوط التي تمر فوق الكرة اليمنى، هي الأصفر والأحمر فقط. أما الخطوط التي تمر فوق الكرة اليسرى فهي الأخضر والأزرق فقط.
وهنا يكمن سر الخدعة البصرية التي تعطي لك الإيحاء بأن كل كرة لها لون مختلف عن الأخرى. أما الحقيقة، فهي أن لونهما واحد.
فهل تستطيع عزيزي القارئ التفريق بين لوني الكرتين؟
المصدر:
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