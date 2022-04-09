19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
نهاية غير سعيدة لمراهقين شاركوا في "تحدي الفياغرا".. هذا ما حصل لهم!
Lebanon 24
09-04-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في واقعة غريبة شهدتها كولومبيا، أدخِل 13 طالبا مراهقا المستشفى بعد تناولهم حبة الفياغرا كـ"جزء من تحدي شهير في الإنترنت".
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن 13 طالبا في مدرسة سان بارتولومي في مدينة كوكوتا الكولومبية شاركوا، في تحدي "شرب عصير فاكهة ممزوج بعقار الفياغرا"، الذي يستخدم في علاج الضعف الجنسي لدى البالغين.
وأوضحت أن أعمار الطلاب تتراوح بين 14 و15 عاما، مشيرة إلى أنهم شاركوا في التحدي خلال ساعة الغداء.
وبعد دقائق قليلة، شعر المراهقون بعدم انتظام دقات القلب (زيادة معدل ضربات القلب)، مما عجّل بنقلهم إلى المستشفى، لتلقي الرعاية الطبية الضرورية.
وذكر ريكاردو كونتريراس، المتحدث باسم المركز الطبي الذي استقبل الطلاب، أن اثنين منهم ظهرت عليهما أعراض خطيرة، مبرزا أن 9 أطفال آخرين عانوا من أعراض أكثر اعتدالا وقد أحيلوا على طبيبهم العام وخرجوا من المستشفى.
وتابع: "سيبقى جميع الطلاب تحت الملاحظة الطبية".
وشرعت الشرطة في التحقيق في الحادث، فيما أصدرت مدرسة سان بارتولومي بيانا دعت فيه أولياء الأمور إلى "مراقبة أطفالهم بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
08/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء والتغذية.. هذا ما قاله وزير الطاقة في تصريح جديد
Lebanon 24
عن الكهرباء والتغذية.. هذا ما قاله وزير الطاقة في تصريح جديد
12:27 | 2022-04-08
08/04/2022 12:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنشر صورا من داخل حوض السباحة في دبي.. والجمهور يُهاجمها: "الدنيا رمضان" (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنشر صورا من داخل حوض السباحة في دبي.. والجمهور يُهاجمها: "الدنيا رمضان" (صور)
23:00 | 2022-04-08
08/04/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّم البرامج اللبناني الشهير يستعرض سيارته "المازيراتي" الفارهة... شاهدوا الصور!
Lebanon 24
مقدّم البرامج اللبناني الشهير يستعرض سيارته "المازيراتي" الفارهة... شاهدوا الصور!
03:07 | 2022-04-09
09/04/2022 03:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثل فادي شربل حديث المواقع.. ظهر وهو يقود سيارته الفارهة المكشوفة (صور)
Lebanon 24
الممثل فادي شربل حديث المواقع.. ظهر وهو يقود سيارته الفارهة المكشوفة (صور)
23:00 | 2022-04-08
08/04/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2022-04-09
صدق أو لا! كرتان لونهما واحد وهذا التفسير!
07:52 | 2022-04-09
بيتزا مجمدة في الأسواق تتسبب بوفيات (صورة)
07:48 | 2022-04-09
رحلة سياحية للفضاء على متنها "3 رجال أعمال"
07:42 | 2022-04-09
جريمة وسط الشارع.. "رصاص" يلاحق المارة
07:38 | 2022-04-09
نساء يرقصن في المقبرة... ماذا حصل؟
05:00 | 2022-04-09
طوال 41 عاماً... محتال انتحل هوية الابن المفقود لعائلة هندية ثرية!
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
09/04/2022 18:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
09/04/2022 18:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
09/04/2022 18:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact