جريمة وسط الشارع.. "رصاص" يلاحق المارة







وقالت مفوضة شرطة نيويورك كيشانت سيويل للصحفيين إن الفتاة كانت عائدة من مدرستها الثانوية في برونكس برفقة فتاة أخرى في العمر نفسه وفتى يبلغ 17 عاما.



وأضافت سيويل أن رجلا أخرج مسدسه في الشارع وبدأ بإطلاق النار بشكل متكرر خلال تلاسنه مع شخص آخر يقف عند الجانب المقابل لممر مشاة.



وأدى إطلاق النار الى إصابة إحدى الفتاتين في صدرها والمراهقين الآخرين في ساقيهما وأردافهما، حيث تم نقل الثلاثة إلى المستشفى، لكن الفتاة التي كان ينتظرها "مستقبل مشرق" على حد تعبير مفوضة الشرطة توفيت متأثرة بإصابتها في الصدر.



ولم تنفذ الشرطة أي اعتقالات، لكنها تمكنت من الحصول على تسجيل فيديو للحادث، وقد وعدت بتقديم الجناة إلى العدالة.



وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يسقط فيها شبان في نيويورك ضحية رصاص طائش. لقيت فتاة تبلغ 16 عاما مصرعها وأصيب شخصان آخران بجروح الجمعة في نيويورك إثر إصابتهم برصاص طائش جراء إطلاق رجل مسلح النار في أحد الشوارع، وفق ما أعلنت الشرطة.وقالت مفوضة شرطة نيويورك كيشانت سيويل للصحفيين إن الفتاة كانت عائدة من مدرستها الثانوية في برونكس برفقة فتاة أخرى في العمر نفسه وفتى يبلغ 17 عاما.وأضافت سيويل أن رجلا أخرج مسدسه في الشارع وبدأ بإطلاق النار بشكل متكرر خلال تلاسنه مع شخص آخر يقف عند الجانب المقابل لممر مشاة.وأدى إطلاق النار الى إصابة إحدى الفتاتين في صدرها والمراهقين الآخرين في ساقيهما وأردافهما، حيث تم نقل الثلاثة إلى المستشفى، لكن الفتاة التي كان ينتظرها "مستقبل مشرق" على حد تعبير مفوضة الشرطة توفيت متأثرة بإصابتها في الصدر.ولم تنفذ الشرطة أي اعتقالات، لكنها تمكنت من الحصول على تسجيل فيديو للحادث، وقد وعدت بتقديم الجناة إلى العدالة.وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يسقط فيها شبان في نيويورك ضحية رصاص طائش.

ففي 31 آذار قُتل فتى يبلغ 12 عاما في بروكلين، بينما كان داخل سيارة متوقفة، كما أصيبت شابة تبلغ 20 عاما كانت في نفس السيارة.



وانتخب رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي إريك آدامز، وهو ضابط شرطة سابق، أواخر عام 2021 بناء على وعود بالتصدي لانتشار الأسلحة غير القانونية في المدينة التي ارتفعت فيها معدلات الجريمة بشكل حاد منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19.



وفي الربع الأول من عام 2022، ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في نيويورك من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لأرقام شرطة نيويورك.