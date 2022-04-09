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بيتزا مجمدة في الأسواق تتسبب بوفيات (صورة)

Lebanon 24
09-04-2022 | 07:52
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سحبت السلطات المغربية البيتزا المجمدة من الأسواق بعد تسببها في وفيات بفرنسا وقال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إنه اتخذ عددا من الإجراءات تجاه أحد أنواع البيتزا.

وقال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) إنه اتخذ عددا من الإجراءات بشأن بيع أحد أنواع البيتزا المجمدة، التي تصنعها شركة "بوتيوني" (Buitoni)، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة "نستله" السويسرية، وذلك من أجل ضمان صحة المستهلك المغربي.

وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه قام منذ تاريخ 28 آذار الجاري باتخاذ إجراءات احترازية بخصوص حصص من بيتزا مجمدة "فريش آب" (Fraîch Up) تحمل العلامة التجارية "بيوتوني" التي تم إنتاجها بين حزيران 2021 و28 آذار 2022، بعدما تبث أنها غير مطابقة للمعايير الصحية.

وتتمثل تدابير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في تعزيز المراقبة للبيتزا المعنية عند الاستيراد على مستوى نقاط التفتيش الحدودية، وكذا سحب واتلاف جميع حصص البيتزا من علامة "بيوتوني" التي تم إنتاجها بين حزيران 2021 و28 آذار 2022.

وشددت مصالح "لونسا" إجراءات التحريات الصحية على مستوى جميع نقط البيع والموزعين المعنيين.

كما منعت السلطات مصنعا تابعا لشركة "بويتوني" في شمال فرنسا من الاستمرار في صنع البيتزا بعد سلسلة إصابات خطرة ببكتيريا الإشريكية القولونية لدى أطفال أسفرت عن وفيات قد تكون مرتبطة باستهلاك هذه المنتجات، وفق السلطات المحلية.

وأوضحت مذكرة صادرة عن سلطات منطقة الشمال الفرنسي، أنه تم "وقف نشاط خطي إنتاج بيتزا في مصنع بمدينة كودري الفرنسية تابع لشركة "بويتوني"، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة "نستله" السويسرية العملاقة.
 
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