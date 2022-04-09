منوعات

جريمة أثناء التراويح.. مقتل شاب وإصابة شقيقه على يد أبناء عمومتهما

Lebanon 24
09-04-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-940565-637851222651882156.jpg
Doc-P-940565-637851222651882156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت قرية طنبدي بالمنوفية في مصر حادثا مأسويا عقب مقتل عامل وإصابة شقيقه وابن عمه، في مشاجرة بالأسحلة النارية أمام مسجد المنوفية، ونقل المصابين إلى المستشفى وأخطرت النيابة للتحقيق.

وقال مصدر بالقرية لموقع "مصراوي"، إن المتهم، أطلق النار على أبناء عمومته بسبب خلافات النسب، وذلك في مشاجرة مع بداية صلاة العشاء وتطورت لإطلاق نار أثناء صلاة التراويح.

من جانبها، فرضت الشرطة طوقا أمنيا بالقرية مع تمركز سيارة إسعاف وإطفاء لمنع تجدد الاشتباكات، وحررت محضرا بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات والتي بدورها قررت عرض جثة القتيل على الطب الشرعي.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2022-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2022-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-04-09
08:00 | 2022-04-09
07:52 | 2022-04-09
07:48 | 2022-04-09
07:42 | 2022-04-09
07:38 | 2022-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website