برج الحمل



كن حريصا وحاول أن تتحكم في أعصابك لأقصى درجة ممكنة. قد تتعرض لأكثر من أزمة هذه الفترة. الغضب لن يفيد في شيء ولن يحل المشكلة بل على العكس يجب أن تكون هادئا حتى تستطيع التركيز وإيجاد حل مناسب وسليم.

برج الثور



الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول عن طريقك بسبب موضوعات صغيرة. لا تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على التحمل، لأنك بهذه الطريقة سترهق نفسك وأعصابك.

برج الجوزاء



هل لديك حديقة صغيرة أو مجموعة نباتات في منزلك وتشعر أنها ستتلف وتموت قريبا؟ لا تقلق وحاول أن تفكر في حل سليم لتفادي هذا الموقف. أنت شخصية رقيقة ولطيفة ولذلك تقدر قيمة الأشياء الجميلة وخاصة الأشياء الطبيعية كالزهور والنباتات. اشتر لنفسك هدية اليوم!

برج السرطان



تمر بعدة تجارب سيئة جدا في العمل اليوم. قد تواجه بعض المشاكل أيضا في المنزل فأفراد أسرتك متوترون بعض الشيء وبحاجة إلى مساعدتك.الشريك في حالة مزاجية يرثى لها فحاول أن تساعده على تخطي هذه المرحلة الصعبة من حياته. الوقت ليس مناسبا لإعطاء النصائح بل من الأفضل أن تظل هادئا وتصغي جيدا لما يقول.

برج الاسد



مزاجك جيد جدا اليوم ويمكنك أن تقوم بأصعب المهام في وقت قصير. لياقتك البدنية عالية ولذلك تمارس أكثر من رياضة اليوم. ربما تقرر فجأة القيام برحلة قصيرة للتجول في مدينتك وكتابة بعض المقالات عن تاريخها وآثارها.

برج العذراء



تشعر أنك مشتت اليوم ولا تستطيع الخروج من بعض الأزمات التي تعرضت لها في الأسابيع الماضية. لا تقلق فأنت اليوم في أفضل حالاتك وتستطيع التعامل مع أي موقف بحكمة ودهاء. استغل طاقتك في أمور مفيدة كالرياضة أو مساعدة الآخرين.

برج الميزان



قد تصل الأمور إلى ذروتها اليوم وهذا الوقت بالتحديد يتعين عليك فيه أن تجمع أكبر قدر من المعلومات. ابحث عن وسيلة أخرى للحصول على معلومات كافية. حاول أن تجري بعض التعديلات في خططك المهنية اليوم.

برج العقرب



سيتحسن وضعك العاطفي اليوم وستكون كل الظروف لصالحك فحاول أن تستغل هذه الفرصة. هناك قوة خارجية تدفعك نحو التحرك واتخاذ خطة جديدة لتقوية علاقتك بالشريك. عبر عن نفسك دون خجل حتى إن كان أمامك حشد من الناس. اتصالاتك بالآخرين وبالتحديد الأصدقاء سيكون لها تأثير إيجابي على حياتك الفترة المقبلة.

برج القوس



الوضع العاطفي يتحسن تدريجيا وستلاحظ ذلك اليوم. عليك أن تخطط اليوم للمشاركة في بعض الندوات الاجتماعية حتى تتعرف على وجوه جديدة. اختيارك لملابسك مميز جدا ولذلك قد يستعين بك أحد الأشخاص لمساعدته في اختيار ملابسه.

برج الجدي



تبذل كل جهودك اليوم من أجل إتمام مهمة ما، ولكنك ستكتشف في النهاية أنك لم تحقق شيئا. على الرغم من التجارب السيئة التي تمر بها اليوم، إلا أنك تستطيع أن تتعامل بحكمة. تقرأ اليوم بعض المقالات المتعلقة بمجال عملك رغبة في تطوير مهاراتك الذاتية.

برج الدلو



لا تكن متشائما وإلا فقدت كل الفرص المتاحة أمامك اليوم. حلق في الهواء وانظر إلى الكون نظرة إيجابية. اذهب لعملك سيرا على الأقدام لترى جمال الطبيعة الساحرة. ستصل اليوم إلى أهدافك التي كنت تسعى لتحقيقها منذ فترة.

برج الحوت



التحول غير المتوقع في شخصيتك اليوم قد يجعلك عرضة لأكثر من مشكلة. عليك توخي الحذر لأنك قد تسلك اليوم طريقا مليئا بالأشواك. المشاريع طويلة الأجل قد تشهد تغييرا غير متوقع. المشاكل التي لم تجد لها حلا منذ سنوات عديدة قد تظهر عواقبها اليوم.