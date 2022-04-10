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أمر غير متوقع يُكسب سيدة 10 ملايين دولار.. كيف ذلك؟

Lebanon 24
10-04-2022 | 11:00
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ربحت امرأة أميركية ملايين الدولارات، عن طريق الصدفة بعدما اصطدم بها رجل وهي تلعب اليانصيب في أحد المتاجر، مما أدى إلى إدخال رقم خاطئ في آلة بيع اليانصيب.
قالت "لاكيدرا إدواردز، إنها استثمرت 40 دولاراً في آلة بيع اليانصيب، في سوبر ماركت "فونز" في ضاحية ترازانا بولاية كاليفورنيا، وكانت على وشك اختيار اللعبة التي تريدها عندما اصطدم بها أحد الأشخاص. وتسبب الاصطدام باختيار رقم لم تكن إدواردز ترغب باختياره، وخرج من الآلة بطاقة بقيمة 30 دولار قامت المرأة بخدشها وفوجئت بأنها ربحت منها مبلغ 10 ملايين دولار.
تذكرت إدواردز كيف أنها شعرت بالغضب في بادئ الأمر لأن الرجل الذي اصطدم بها لم يعتذر منها، ولأنها أنفقت 75٪ من المبلغ الذي خصصته للعب اليانصيب على تذكرة واحدة، إذ أنها كانت تنوي اختيار ألعاب منخفضة السعر.
ولكن عندما عادت إلى سيارتها وبدأت بخدش التذكرة، أصيبت بالصدمة عندما اكتشفت بأنها فازت بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أميركي.
وقالت إدواردز: "لم أصدق ذلك حقًا في البداية، وقدت سيارتي على الطريق السريع وأنا أنظر إلى التذكرة وكدت أن أتسبب بحادث مروري. توقفت على جانب الطريق، ونظرت إلى التذكرة وأنا في غاية الدهشة"
تخطط إدواردز لاستخدام الثروة التي هبطت عليها لشراء منزل، وإنشاء منظمة غير ربحية، وفق ما أورد موقع "ميترو" الإلكتروني.  
 
 
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