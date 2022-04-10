الحمل
يتناغم مركور وجوبيتر فتباشر جديداً، لا تخف من التجربة، فهذا اليوم يكون استثنائياً ويمتد حتى آخر الشهر
الثور
يتحدث هذا اليوم عن الاهتمام بدراسة ما خارج البلاد، وتعيد حساباتك
الجوزاء
تعاملْ بإيجابية وابتسم للأقدار، تدخل مرحلة أكثر وعداً وأقل ضغطاً وقد تعقد اتفاقاً مهنياً
السرطان
يوم مناسب جداً للإقدام على خطوات جريئة، كن مختلفاً ودع مخاوفك جانباً، وقم بالمبادرة أنت
الأسد
لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك
العذراء
كثرة التدخلات تؤثر سلباً في بعض الأحيان، وهنا يفترض حسم الموضوع سريعاً قبل تفاقم الأمور
الميزان
حديث عن بيع أو شراء، وعن اختلاف في وجهات النظر بهذا الشأن
العقرب
لا تستسلم عند أول اختبار، فالحياة فيها الكثير من المطبّات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى
القوس
سوء تفاهم مع الزملاء، يظهر لك حقيقة هؤلاء ويكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً
الجدي
إنه وقت جيّد للمباشرة بتحرك يُظهر حسن النيات، ويجب أن تتخلّى عن خجلك وتبدو جريئاً
الدلو
طباعك متقلبة وكلامك جارح، قد تستاء من تصرّف أحد أفراد العمل، وتجد نفسك امام ظروف مربكة، وتحزنك بعض التطورات
الحوت
يحمل اليك هذا اليوم بشرى سارّة وهدية من القدر، وقد تعرف خبراً مهماً أو تطلق عملية خلاّقة جداً أو مشروعاً مميزاً