الحمل

يتناغم مركور وجوبيتر فتباشر جديداً، لا تخف من التجربة، فهذا اليوم يكون استثنائياً ويمتد حتى آخر الشهر

الثور

يتحدث هذا اليوم عن الاهتمام بدراسة ما خارج البلاد، وتعيد حساباتك

الجوزاء

تعاملْ بإيجابية وابتسم للأقدار، تدخل مرحلة أكثر وعداً وأقل ضغطاً وقد تعقد اتفاقاً مهنياً

السرطان

يوم مناسب جداً للإقدام على خطوات جريئة، كن مختلفاً ودع مخاوفك جانباً، وقم بالمبادرة أنت

الأسد

لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك

العذراء

كثرة التدخلات تؤثر سلباً في بعض الأحيان، وهنا يفترض حسم الموضوع سريعاً قبل تفاقم الأمور

الميزان