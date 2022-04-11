3 أبراج تشعر بالأخبار السيئة قبل حدوثها... هل أنت من بينها؟





وفيما يلي نستعرض لكم أبرز 3 مواليد أبراج يشعرون بالأخبار السيئة قبل حدوثها، وفقا لموقع "timesofindia".



1- برج السرطان الشعور بالخطر أو الأخبار السيئة بمثابة هواجس تأتي لمعظم الأشخاص وهناك عدد قليل جدًا منهم يمكنهم التعامل مع هذا الشعور المزعج.وفيما يلي نستعرض لكم أبرز 3 مواليد أبراج يشعرون بالأخبار السيئة قبل حدوثها، وفقا لموقع "timesofindia".1- برج السرطان

مواليد هذا البرج حساسون للغاية لدرجة أنهم يبكون بسهولة، بالإضافة إلى إنهم يشعرون بالأخبار السيئة قبل حدوثها ويتعاطفون مع مشاعر الآخرين وألمهم.

2- برج العقرب

يستطيعون استشعار الأخبار السيئة ولا يمكن أن ينخدعوا ويحبون اكتشاف الحقائق المخفية وحتى إذا لم تخبرهم أن هناك شيئًا ما خطأ، فسيشعرون به وسيصلون إلى جذر ما يحدث.

3- برج الحوت