3 أبراج تشعر بالأخبار السيئة قبل حدوثها... هل أنت من بينها؟

الشعور بالخطر أو الأخبار السيئة بمثابة هواجس تأتي لمعظم الأشخاص وهناك عدد قليل جدًا منهم يمكنهم التعامل مع هذا الشعور المزعج.
وفيما يلي نستعرض لكم أبرز 3 مواليد أبراج يشعرون بالأخبار السيئة قبل حدوثها، وفقا لموقع "timesofindia".
1- برج السرطان
مواليد هذا البرج حساسون للغاية لدرجة أنهم يبكون بسهولة، بالإضافة إلى إنهم يشعرون بالأخبار السيئة قبل حدوثها ويتعاطفون مع مشاعر الآخرين وألمهم.
2- برج العقرب
يستطيعون استشعار الأخبار السيئة ولا يمكن أن ينخدعوا ويحبون اكتشاف الحقائق المخفية وحتى إذا لم تخبرهم أن هناك شيئًا ما خطأ، فسيشعرون به وسيصلون إلى جذر ما يحدث.
3- برج الحوت
غالبًا ما يُعتبر الأشخاص مواليد الحوت ساحرين، بالإضافة إلى إنهم يشعرون بكل شيء وبديهيون للغاية ومتصلون جيدًا بمحيطهم.