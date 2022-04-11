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3 أبراج تشعر بالأخبار السيئة قبل حدوثها... هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
11-04-2022 | 03:40
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الشعور بالخطر أو الأخبار السيئة بمثابة هواجس تأتي لمعظم الأشخاص وهناك عدد قليل جدًا منهم يمكنهم التعامل مع هذا الشعور المزعج.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز 3 مواليد أبراج يشعرون بالأخبار السيئة قبل حدوثها، وفقا لموقع "timesofindia".

1- برج السرطان 
 
مواليد هذا البرج حساسون للغاية لدرجة أنهم يبكون بسهولة، بالإضافة إلى إنهم يشعرون بالأخبار السيئة قبل حدوثها ويتعاطفون مع مشاعر الآخرين وألمهم.
 
2- برج العقرب
 
يستطيعون استشعار الأخبار السيئة ولا يمكن أن ينخدعوا ويحبون اكتشاف الحقائق المخفية وحتى إذا لم تخبرهم أن هناك شيئًا ما خطأ، فسيشعرون به وسيصلون إلى جذر ما يحدث.
 
3- برج الحوت
 
غالبًا ما يُعتبر الأشخاص مواليد الحوت ساحرين، بالإضافة إلى إنهم يشعرون بكل شيء وبديهيون للغاية ومتصلون جيدًا بمحيطهم.

 
 
المصدر: المصراوي
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