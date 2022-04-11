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انظر جيداً إلى الصورة وإقرأ النتيجة.. هل ترى رجلاً يركض نحوك أم يهرب منك؟

Lebanon 24
11-04-2022 | 11:00
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تأمل الصورة أدناه، فهل يركض الرجل نحوك أم يبتعد عنك؟، فحسب موقع "factfactories" هناك خياران أمامك، سيحددان طريقة تفكيرك وفق ما ترى الرجل في الصورة.
 
 
 
إذا رأيت رجلاً يجري نحوك
فإذا رأيت الرجل يجري نحوك، فهذا يعني أنك تحاول حل مشاكلك وتجاوز عقبات الحياة الصعبة باستخدام موقعك على المهارات التحليلية والأسباب الوجيهة.

كذلك، يعني أنك تتعلم بسرعة كبيرة بمجرد أن تصبح فضولياً بشأن شيء ما. وهذا يحدث عندما تركز كل طاقتك عليه حتى تتوصل إلى فكرة عن كيفية التعامل معه.

لكن أنت لست جيدا في تعدد المهام، وتفضل التركيز على شيء واحد في كل مرة.

وبمجرد أن تتوصل إلى فكرة أو يكون لديك رأي قوي حول شيء ما، فأنت على استعداد لدعمها بحجج مقنعة لأنك متأكد من نفسك وتركيزك الكبير ومهارات الانتباه.

إذا رأيت رجلاً يهرب منك
في المقابل، إذا رأيت الرجل يهرب منك، فإن مهاراتك التحليلية والتفكير في أقصى حدودهما.

فأنت تعتمد على حواسك وتفكيرك ولا تتعجل في اتخاذ القرار.

ويكون عقلك في أفضل حالاته عندما تنغمس في شيء إبداعي أو تنشئ شيئاً من الصفر.

كما، يعني أنك تقوم بمهام متعددة رائعة ولديك ذاكرة رائعة أيضاً، وما يمكنك الاعتماد عليه دائماً هو حدسك وحواسك الممتازة!
 
 
 
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