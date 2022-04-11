انظر جيداً إلى الصورة وإقرأ النتيجة.. هل ترى رجلاً يركض نحوك أم يهرب منك؟

تأمل الصورة أدناه، فهل يركض الرجل نحوك أم يبتعد عنك؟، فحسب موقع "factfactories" هناك خياران أمامك، سيحددان طريقة تفكيرك وفق ما ترى الرجل في الصورة.

إذا رأيت رجلاً يجري نحوك

فإذا رأيت الرجل يجري نحوك، فهذا يعني أنك تحاول حل مشاكلك وتجاوز عقبات الحياة الصعبة باستخدام موقعك على المهارات التحليلية والأسباب الوجيهة.



كذلك، يعني أنك تتعلم بسرعة كبيرة بمجرد أن تصبح فضولياً بشأن شيء ما. وهذا يحدث عندما تركز كل طاقتك عليه حتى تتوصل إلى فكرة عن كيفية التعامل معه.



لكن أنت لست جيدا في تعدد المهام، وتفضل التركيز على شيء واحد في كل مرة.



وبمجرد أن تتوصل إلى فكرة أو يكون لديك رأي قوي حول شيء ما، فأنت على استعداد لدعمها بحجج مقنعة لأنك متأكد من نفسك وتركيزك الكبير ومهارات الانتباه.



إذا رأيت رجلاً يهرب منك