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منوعات
مشاجرة في مدرسة تنتهي بمقتل طفل!
Lebanon 24
11-04-2022
|
13:58
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أفادت وسائل إعلام سعودية بمقتل طالب إثر مشاجرة مع زميل له داخل أحد الفصول الدراسية في مدينة جدة بالسعودية.
وذكرت صحيفة "سبق" أن شرطة مدينة جدة تلقت بلاغا عن حدوث مشاجرة "بين طالبين في إحدى المدارس المتوسطة، وهما مواطنان "15 عاما"، توفي أحدهما".
وأشير إلى أن الإجراءات النظامية الأولية في الحادثة استكملت، وأحيلت القضية إلى جهة الاختصاص.
صحيفة "المرصد" ذكرت أن "طالبا في مدرسة متوسطة بمدينة جدة توفي، يوم الأحد، إثر مشاجرة مع أحد زملائه داخل الفصل".
وأوضحت هذه الصحيفة أن الطالبين دخلا في "مشاجرة قبل أن يرتطم رأس أحدهما في الطاولة، بينما تدخل زملاؤهما لفض الاشتباك..وبعد فض الاشتباك بين الطالبين فقد الطالب المتوفي توازنه وارتطمت رأسه مرة أخرى بـ(السبورة) قبل أن يسقط على الأرض، ويفارق الحياة".
وأفيد بأن المشرف الصحي في المدرسة حاول "إسعاف الطالب عن طريق التنفس الصناعي، إلا أنه تعرض لنزيف في المخ جراء ارتطام رأسه في الطاولة".
هذا، وأفيد بأن والد الطالب المجني عليه، قرر "التنازل -لوجه الله تعالى- عن الطالب المتهم والذي يعد الطرف الثاني في القضية سواء كان بعمد أو بدون قصد".
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