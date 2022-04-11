منوعات

وزيرة تستقيل بسبب عطلة صيفية

Lebanon 24
11-04-2022 | 15:12
A-
A+
Doc-P-941288-637853121935360799.jpg
Doc-P-941288-637853121935360799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقالت وزيرة الأسرة الألمانية آن شبيغل الاثنين بعد تعرضها لضغوط بسبب قضاء إجازة صيفية العام الماضي، مباشرة عقب تعرض المنطقة التي كانت فيها وزيرة البيئة في ذلك الوقت لفيضانات قاتلة.
وقالت شبيغل في بيان إنها قررت التنحي "بسبب الضغط السياسي، وإنها تفعل ذلك لتفادي إلحاق الضرر بالمكتب (الحكومة) الذي يواجه تحديات سياسية كبيرة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
تولت السيدة البالغة من العمر 41 عاما حقيبة الأسرة في كانون الأول، عندما انضم حزب الخضر البيئي الذي تنتمي إليه إلى حكومة ائتلافية جديدة بقيادة المستشار أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ويأتي رحيل شبيغل بعد بيان مؤثر يوم الأحد اعتذرت فيه عن قضاء إجازة لمدة أربعة أسابيع في فرنسا مع أسرتها، بعد 10 أيام من تعرض المناطق الغربية لراينلاند بالاتينات ونورد راين فيستفالن لفيضانات كارثية أسفرت عن مقتل أكثر من 180 شخصا.
 
كانت شبيغل وزيرة البيئة في ولاية راينلاند بالاتينات سابقا. ظهرت التفاصيل حول العطلة للتو في تقارير وسائل الإعلام، ما أثار موجة من الغضب الشعبي والاستياء السياسي.
سعت شبيغل في كلمتها للدفاع عن الرحلة بالقول إن زوجها أصيب بجلطة دماغية في عام 2019 وكان عليه أن يتجنب الإجهاد، في حين أن الوباء وعبء عملها أثرا بشدة على أطفالهم الأربعة الصغار.
وقالت يوم الأحد "قررت أن أكون هناك من أجل عائلتي"، مضيفة أنها عملت بلا كلل في الأيام التي سبقت الإجازة لمساعدة المناطق المتضررة، وبقيت على اتصال خلال إجازتها.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-04-11
14:00 | 2022-04-11
14:00 | 2022-04-11
13:58 | 2022-04-11
11:00 | 2022-04-11
08:00 | 2022-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website