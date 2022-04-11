برج الحمل



عليك أن تستعد لتغيير واقعك الحالي. حاول ألا تختار الأمور التي قد تسبب لك مشاكل و تعقد الوضع أكثر من دون أن تدرك. استمتع مع حبيبك و اعلم أنه سيكون مسرورا بك بشكل أو بآخر. حاول أن تلتزم الصمت إذا طلب منك الحبيب ذلك

برج الثور



ربما تفتقر إلى الصبر أو التروي اليوم. كن مرنا في معالجة الأمور. ضع مشاعرك الشخصية جانبا، وتصرف بكل مسؤولية ورصانة. إنه يوم متقلب يمتحن قدرتك على استلام مسؤولية كبيرة فلا تخب الآمال. لا مجال للتراجع والاستسلام فالمقاومة ضرورية.

برج الجوزاء



تعطي الاتصالات والصفقات التجارية التي تقوم بها اليوم نتائج مرضية جدا، فتبدو سعيدا وفرحا، وتحصد ثمار ما زرعته. تبدو متحمسا ومتسرعا، وقد تحتفل مع الشريك. يبتسم لك الحظ وتأتيك الأخبار السارة. امكث في المنزل إذا شعرت بآلام مزعجة، فالطقس البارد سيزيد الأمور تعقيدا.

برج السرطان



أنت اليوم فى حاجة إلى الراحة التامة حيث تساعدك على استعادة الطاقة والنشاط اللازمين لإتمام أعمالك بشكل جيد خلال الفترة القادمة. ثق في نفسك وفي قدراتك وكن متفائلا حتى لا تصاب بالملل. حاول أن تحافظ على اعتدال الأجواء فى الأماكن التي تجلس بها حتى لا تصاب بالأمراض التي تنتج عن تقلبات الحرارة.

برج الاسد



قم بحزم أمتعتك واذهب فى رحلة ترفيهية بعيدا عن أجواء العمل والضغوط التى يسببها، حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية من التدهور. حاول اليوم أن تكون معتدلاً في تناول وجباتك وأن تحرص على تناول الطعام الصحي واحذر من الأطعمة الجاهزة التي تسبب لك المشكلات المعوية.

برج العذراء



اليوم مناسب للبدء فى إنجاز المهام التى تتعلق بالمال والبورصة حيث تحتاج إلى التركيز. لا تدع أصحاب النفوس المريضة يثيرون غضبك، فالعصبية التى تنتج عن هؤلاء تسهم فى تدهور حالتك الصحية، احرص على الهدوء حتى تسير الأمور بشكل جيد.

برج الميزان



لا يمكنك التودد إلى الأشخاص الذين قد يمنعونك من تحقيق الكثير من النجاحات. لن تتمكن من الاهتمام بأمورك كلّها في الوقت نفسه. ستشتري بعض المنتجات لأنك بحاجة إليها مع أن وضعك المالي ليس على ما يرام. تجنب الدخول في جدال مع الأشخاص الذين قد يضرونك.

برج العقرب



العمل اليوم بالقرب من شخص معين قد يجعلك أقوى وأفضل بكثير من المعتاد. اقترابك وتعاملك مع هذا الشخص اليوم قد يكون أهم أسباب نجاحك على المستوى الشخصي والمهني. قد يكون انجذابك لهذا الشخص انجذابا عاطفيا.

برج القوس



ربما يكون اليوم لديك أكثر من فكرة تؤهلك للحصول على مكانة أفضل في العمل، وربما تكون سببا في زيادة دخلك قريبا. ربما تتعثر في تنفيذ هذه الأفكار في البداية، ولكن ستنجح بالتأكيد. قد يكون بعضها قابلاللتنفيذ، ولكن إذا كنت جادا وصبورا، ستتمكن من تحقيق ما هو مستحيل.

برج الجدي



لديك العديد من الأعمال تريد أن تنجزها اليوم، ولذلك تبدو منفعلا ومضغوطا. ربما تواجهك بعض العقبات ولكن أنت أقوى منها. لا تيأس ولا تستسلم. لا تضح بسعادتك من أجل الآخرين.

برج الدلو



إذا لاحظت أن الأمور بدأت تسوء وتتغير خاصة على الصعيد العاطفي، يجب أن تتغلب عليها بقدر الإمكان. عليك توخي الحذر لأن تصرفاتك المتهورة قد تجعلك سببا في تفاقم الأوضاع. واجه كل شيء من أجل الحفاظ على العلاقة.

برج الحوت



يجب أن تبحث عن طرق جديدة للتعبير عن حبك للشريك هذه الفترة. ربما تسمع بعض الإشاعات اليوم التي تجعل تعود إلى نقطة الصفر إذا صدقتها بالفعل. لا تجعل أي شيء يؤثر عليك. الثقة المتبادلة بينك وبين الشريك ستساعدك على عدم تصديق أي شائعة.