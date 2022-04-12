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منوعات
شكل "اوفر" وغير مألوف....انفق ملايين الدولارات ليشبه الشيطان!
Lebanon 24
12-04-2022
|
02:00
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يصر شاب أمريكي على الاستمرار في إجراء عمليات تعديل على شكله، عبر استخدام الوشم، لتحقيق هدفه في أن "يشبه الشيطان".
الأمريكي سورين لورينسون، البالغ من العمر 28 عاماً، والملقب باسم "شيطان نيون"، أنفق عشرات الآلاف من الدولارات، في عمليات تعديل الجسم باستخدام الوشم، التي بدأها قبل 10 أعوام، ثم سرعان ما أصبح مهووساً بتلك العمليات، بحسب صحف امريكية.
وطوال عقد من الزمن، أقدم الأمريكي سورين لورينسون، على "غرز مناطق في جسمه بنحو 200 إبرة حبر خاصة بالوشم، ليبدو مثل الشيطان".
وشملت التعديلات في جسم لورينسون، أيضاً، منطقة الوجه والبطن والأضلاع، حيث حرص الشاب العشريني على إبراز رسومات وحروف وصور لبعض الشخصيات المفضلة في أفلامه، مثل "حرب النجوم" و"إكس مان".
كما عمد مؤخراً إلى إخفاء بياض عينيه بالحبر. ويقول إنه إجراء غير مؤلم، لافتا إلى أن أكثر الأوشام إيلامًا التي تعرض لها كانت في منطقة البطن والأضلاع.
المصدر: الامارات اليوم
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