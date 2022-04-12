منوعات

سرقة في وضح النهار... تمّ تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم! (فيديو)

Lebanon 24
12-04-2022 | 14:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند فيديو لسرقة سيدة، بعدما تم تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم.

وتظهر في الفيديو سيدة جالسة في موقف للحافلات تدخل في محادثة مع سيدتين تقدمان لها طعاما قال رواد مواقع التواصل إنه نوع خاص باحتفال ديني.

وبعد تناولها للطعام الذي يحتوي على منوّم، تبدأ السيدة بالشعور بالدوار، وتغط لاحقا في النوم، كما ظهرت في الفيديو الذي نشرته صحيفة "إنديا توداي".

وبينما هي نائمة، يقوم أفراد العصابة بسرقة السيدة، وأخذ كل ما معها من مجوهرات وهاتف ونقود، ومن ثم مغادرة المكان بسرعة.

وانقسمت الآراء بشأن الفيديو حيث اعتبره البعض تحذيرا من خطورة تناول الطعام من الغرباء، بينما قال آخرون إنه مجرد فيديو للتوعية وليس حقيقيا.
المصدر: سكاي نيوز
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