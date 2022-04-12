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منوعات
أكثر شراسة من العادي... النمل الابيض يجتاح مدينة عربيّة!
Lebanon 24
12-04-2022
|
11:00
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تعالت شكاوى المواطنين في الإسكندرية شمال مصر من هجوم أسراب النمل الأبيض المجنح، والتي اجتاحت مناطق عديدة في المحافظة، بينما سارعت وزارة الزراعة لتوفير الحلول اللازمة لمواجهة هذه الحشرة.
وعن هجوم هذه الحشرة، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش، إن "النمل الأبيض هو أكثر شراسة من النمل العادي، وله أطوار تكون مجنحة وقادرة على الطيران في بعض الحالات، وهو من الحشرات التي تكون موجودة وتنتشر في أوقات التقلبات الجوية بين الفصول حينما تنخفض درجات الحرارة ثم ترتفع مرة أخرى".
وأضاف القرش أن "وزارة الزراعة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا النوع من النمل، فالوزارة تقدم إجراءات ونصائح خاصة بتأسيس البيوت من البداية للحماية من هجوم هذه الحشرة، بهدف الحفاظ على المنازل ومنع انتشار النمل الأبيض فيها، ومن يؤسس بيتا يستطيع التوجه لوزارة الزراعة والحصول على المبيدات لمكافحة النمل الأبيض، وحماية منزله من أي شيء مماثل قد يؤثر عليه مستقبلا، أما من لديه منزل قائم بالفعل ويواجه مشكلة خاصة بالنمل الابيض فيمكنه أيضا التوجه لمديرية الزراعة والحصول على أدوات المكافحة اللازمة منها".
وبيّن المتحدث باسم وزارة الزراعة أن: "الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمكافحة تتابع الموقف الخاص بالنمل الأبيض، فضلا عن قطاع الخدمات الزراعية الذي يرصد كل الأمور المتعلقة به، حرصا على المواطن المصري ومنع أي آفة قد تؤثر على سلامة الإنتاج الزراعي، أو يكون لها أي أثر يمتد لسلامة المواطنين".
والنمل الأبيض حشرات تنشط في فصل الربيع حتى الخريف، وتدخل في مرحلة سكون في الشتاء، ولها أنواع عديدة مثل نمل الخشب الجاف الذي يصيب الأثاث المنزلي ويطلق عليه النمل الأبيض فوق الأرضي، وهناك النمل الأبيض تحت الأرضي وهو نوع مرتبط بالتربة ويطير بأعداد كبيرة تصل للملاين تاركا مستعمراته الرئيسة، باحثا عن بناء مستعمرات جديدة، ويتمتع بالقدرة على التكاثر السريع.
المصدر:
سكاي نيوز
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