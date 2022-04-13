منوعات

عادت شابة! باحثون ينجحون في تجديد شباب امرأة خمسينية

Lebanon 24
13-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-941733-637854303339287823.jpg
Doc-P-941733-637854303339287823.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجح باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية في تجديد خلايا جلد امرأة تبلغ من العمر 53 عاماً، أصبح وكأنه يعود لشابة بعمر 23 عاماً، وذلك في إطار مسعاهم لتطوير علاجات للأمراض المرتبطة بالعمر مثل السكري وأمراض القلب والاضطرابات العصبية.

إذاعة مونت كارلو الدولية قالت إن الباحثين شرعوا في إنشاء خلايا جذعية جنينية بهدف تقسيمها إلى أي نوع من الخلايا في الجسم بمساعدة الخلايا البالغة. 

ومن خلال دراسة خلايا الجلد بعد تعريضها لجزيئات معينة لمدة 13 يوماً، وجد الباحثون أن التغيرات المرتبطة بالعمر قد اختفت.
 
وأشارت التغيرات التي تمت ملاحظتها إلى أنه في ظل الظروف المحيطة خلال 13 يوماً من الدراسة، توافقت الخلايا مع تلك التي يملكها أشخاص تقل أعمارهم عن 30 عاماً. وطبقت التجارب على امرأة تبلغ من العمر 53 عاماً، ونتج عن ذلك أن خلايا جلدها تجددت إلى درجة باتت فيها تشبه تلك التي تملكها امرأة عمرها 23 عاماً.

ديلغيت جيل، المشارك في الدراسة، قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: "أتذكر اليوم الذي حصلت فيه على النتائج ولم أصدق أن بعض الخلايا كانت أصغر بثلاثين عاماً مما كان من المفترض أن تكون عليه، لقد حلمنا بهذه الأشياء، العديد من الأمراض الشائعة تزداد سوءاً مع تقدم العمر، وتخيل مساعدة الناس بهذه الطريقة أمر مثير للغاية".

ومع ذلك لا تزال هناك مشكلة، فقد تم إجراء البحث في المختبر ولا يمكن للفريق بعد اختباره سريرياً على المرضى. في الواقع تزيد هذه التقنية من خطر الإصابة بالسرطان، لا سيما بسبب إحداث تغييرات جينية دائمة في الخلايا التي تولدها.

كما أن طريقة تجديد الخلايا مفيدة بشكل خاص، ويمكن أن تساعد في نهاية المطاف في تسريع وقت الشفاء لضحايا الحروق مثلاً.
المصدر: عربي بوست
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2022-04-13
23:00 | 2022-04-12
16:15 | 2022-04-12
16:00 | 2022-04-12
14:00 | 2022-04-12
11:00 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website