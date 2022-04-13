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بسبب صرصور... هذا ما فعله رجل داخل أحد الفنادق

Lebanon 24
13-04-2022 | 08:00
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رفع رجل دعوى قضائية بحق فندق في كاليفورنيا الجنوبية بعد أن زحف صرصور إلى أذنه أثناء نومه، وتسبب بحسب المزاعم في فقدانه للسمع بحسب وثائق المحكمة، وفق ما ذكرته صحيفة The Independent البريطانية.

حيث تقدّم تود فانسيكل من أوهايو بدعوى قضائية ضد Sands Ocean Club Homeowners Association Ocean و Annie's Operations، الشركتين القائمتين على تشغيل فندق Sands Ocean Club Resort في مدينة ميرتل بيتش بولاية كارولينا الجنوبية.

إذ أقام فانسيكل في الفندق شهر تموز 2021 واستيقظ وهو يشعر بـ"ألمٍ شديد" سببه صرصورٌ زحف إلى أذنه، بحسب القضية. وعانى فانسيكل من فقدان السمع بسبب الواقعة، وتعطّل روتينه اليومي في المنزل والعمل بحسب مزاعمه.

كما نقلت مجلة Newsweek الأمريكية عن وثائق المحكمة زعمها بأن فانسيكل "عانى من إصابات دائمة ومؤلمة، وتكبّد ولا يزال نفقات طبية، ويعاني من شعورٍ بالألم وعدم الراحة، ويعاني أيضاً من فقدان القدرة على الكسب وتقاضي الأجور".

اتّهمت الدعوى الفندق بـ"الإهمال الشديد" نتيجة الفشل في القضاء على الصراصير، والحفاظ على نظافة غرف فانسيكل، وتنفيذ خدمات مكافحة الآفات.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يشق خلالها صرصور طريقه نحو أذن إنسان. ففي عام 2014، كشف الأسترالي هيندريك هيلمر عن محنته المرعبة لصحيفة The Guardian البريطانية، حيث تحدث عن عثوره على صرصور شجيرة بطول 2 سم داخل أذنه.

كما قال إنه شعر بـ"ألمٍ لا يُحتمل وشعور وكأن الصرصور يُدخِل إبرة حياكة في أذنه ويضغط عليها" لأنه كان أكبر من أن يستطيع الحركة في الداخل، و"لهذا فقد زحف إلى الأعماق وتوغل مستخدماً فمه. لقد كان يخدش ويمضغ طبلة أذني". واضطروا لإغراق الصرصور في زيت الزيتون حتى يموت، قبل أن يتمكنوا من إخراجه.

المصدر: عربي بوست
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