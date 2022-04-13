معمرة تبلغ من العمر 101 عام... هذا سرّها

كشفت جوزفين جيلنر، المتقاعدة الأميركية البالغة من العمر 101 عام، أن الأوساخ سبب طول عمرها.

وبحسب ما نقله WSOC-TV، فإن جيلنر، قضت فترة طويلة لم تغسل فيها طعامها ويديها.

ولدت في 9 نيسان 1921 في الولايات المتحدة الأميركية، لكنها قضت جزءا من طفولتها في قرية إيطالية بالقرب من البندقية. وقالت السيدة إنها في ذلك الوقت لم تغسل الطعام واليدين. مضيفة "عندما كنت أعيش في إيطاليا، كنا نأكل التراب باستمرار. كانت البطاطا متسخة وكذلك جميع الخضروات الأخرى. لم نرتدي أحذية، كانت أيدينا متسخة. لقد طورنا مناعة ضد كل شيء".

تعيش جوزفين جيلنر الآن في دار لرعاية المسنين في تاماكوا بولاية بنسلفانيا. وقال موظفو المؤسسة إنها واحدة من أكثر الضيوف نشاطا، وبالكاد يمكنهم مواكبة ذلك.