الحمل

القمر معاكس، فتطرأ تغييرات على بعض الاوضاع، وتنفّذ بعض المشاريع الخاصة وربما تخرج بآراء استثنائية يصفّق لها الزملاء

الثور

يستدعي هذا اليوم الانتباه والتيقّظ بشأن بعض الظروف المالية فلا تستعجل شيئاً وكُن واقعيًا كما نعهدك

الجوزاء

يفتح لك هذا اليوم مجالات الشهرة والنجاح، ولن يخفّ الوهج الذي كان سائداً في بداية الشهر

السرطان

لا يعقّد هذا اليوم الاتصالات وتتخلص من العراقيل وتجابه اشخاصاً متزمّتين، أو تصبح أنت صعب المراس

الأسد

أنشطتك المتعددة تمنحك القوة في مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة

العذراء

قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك، وهذا يؤدي الى تجاوز أي مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها

الميزان

جدل عقيم ونقاشات حادّة تعلو خلالها نبرات الصوت، فاحذر التورّط في مواقف محرجة

العقرب

تقوم برحلة عمل على أمل أن تعقد خلالها بعض الصفقات الناجحة التي انتظرتها منذ مدة طويلة

القوس

طاقة جديدة وقدرات ومواهب تبرز في المرافعة والدفاع عن قضية، أو في حملة تبغي منها كسب التأييد

الجدي

مكاسب مادية تنعشك وتزدهر أوضاعك المهنية وتحصل على ترقية ومكافأة

الدلو

يسهّل هذا اليوم التواصل مع الآخرين ويسرّع الخطى نحو انجازات كثيرة

الحوت

لا تورط نفسك في مآزق وتجنّب الصراعات ولا تقدم على عملية شراء من دون موافقة الشريك في العمل