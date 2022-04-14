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انظر ودقق جيداَ ...ما رأيته للوهلة الأولى قد يكتشف خبايا شخصيتك!

Lebanon 24
14-04-2022 | 08:00
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عادة ما تشغل الصور التي تعتمد على الخدع البصرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بكل منصاتها، خاصة تلك الصور التي تحلل الشخصية.

وفي الصورة التي نعرضها هنا، والتي نشرتها صحيفة "ذا صن" The Sun البريطانية، فقد يرى المشاهدون امرأة ترتدي فستاناً طويلاً وتعزف على آلة الساكسفون.

لكن إذا رأوا وجهًا بدلاً من ذلك، فإن معنى الصورة سيصبح مختلفًا تمامًا.
 
عادة ما تشغل الصور التي تعتمد على الخدع البصرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بكل منصاتها، خاصة تلك الصور التي تحلل الشخصية.

وفي الصورة التي نعرضها هنا، والتي نشرتها صحيفة "ذا صن" The Sun البريطانية، فقد يرى المشاهدون امرأة ترتدي فستاناً طويلاً وتعزف على آلة الساكسفون.

لكن إذا رأوا وجهًا بدلاً من ذلك، فإن معنى الصورة سيصبح مختلفًا تمامًا.
 
فانظر جيدا عزيزي المشاهد.. فماذا رأيت للوهلة الأولى؟

1- عازفة الساكسفون
وبحسب التفسير الذي نُشر على "تيك توك"، ونقلته الصحيفة، فإذا رأيت السيدة تعزف على الساكسفون، فأنت تميل إلى أن تكون اجتماعيًا للغاية، وعادة ما تكون محط الأنظار في أي مناسبة تحضرها.

كما يميل الناس للانجذاب إليك في العادة، إلا أنه من الجيد أن تأخذ استراحة من حين لآخر لتختلي بنفسك بعيداً عن ذلك الصخب.

2- الوجه
أما إذا رأيت الوجه أولاً، فهذا يعني أنك على الأرجح شخص انطوائي، وتتأثر بسهولة بالتجمعات الاجتماعية.

وعلى الأغلب فإن الحفلات الصاخبة الكبيرة لا تثيرك وترهقك بسرعة كبيرة.

وقد علّق بعض المشاهدين على الصورة بالقول إنهم شاهدوا الصورتين في وقت واحد، أو شاهدوا صورًا مختلفة تمامًا!

وقد نشرت العربية.نت من قبل صورة مشابهة لكن لرجل يعزف نفس الآلة، إلا أن التحليل الذي انطوت عليه الصورة تعلق بأشياء أخرى خاصة بالعقل.

فماذا عنك عزيزي المشاهد.. ماذا رأيت أولا في صورة اليوم؟
 
 
المصدر: العربية
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