19
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
انظر ودقق جيداَ ...ما رأيته للوهلة الأولى قد يكتشف خبايا شخصيتك!
Lebanon 24
14-04-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عادة ما تشغل الصور التي تعتمد على الخدع البصرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بكل منصاتها، خاصة تلك الصور التي تحلل الشخصية.
وفي الصورة التي نعرضها هنا، والتي نشرتها صحيفة "ذا صن" The Sun البريطانية، فقد يرى المشاهدون امرأة ترتدي فستاناً طويلاً وتعزف على آلة الساكسفون.
لكن إذا رأوا وجهًا بدلاً من ذلك، فإن معنى الصورة سيصبح مختلفًا تمامًا.
عادة ما تشغل الصور التي تعتمد على الخدع البصرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بكل منصاتها، خاصة تلك الصور التي تحلل الشخصية.
وفي الصورة التي نعرضها هنا، والتي نشرتها صحيفة "ذا صن" The Sun البريطانية، فقد يرى المشاهدون امرأة ترتدي فستاناً طويلاً وتعزف على آلة الساكسفون.
لكن إذا رأوا وجهًا بدلاً من ذلك، فإن معنى الصورة سيصبح مختلفًا تمامًا.
فانظر جيدا عزيزي المشاهد.. فماذا رأيت للوهلة الأولى؟
1- عازفة الساكسفون
وبحسب التفسير الذي نُشر على "تيك توك"، ونقلته الصحيفة، فإذا رأيت السيدة تعزف على الساكسفون، فأنت تميل إلى أن تكون اجتماعيًا للغاية، وعادة ما تكون محط الأنظار في أي مناسبة تحضرها.
كما يميل الناس للانجذاب إليك في العادة، إلا أنه من الجيد أن تأخذ استراحة من حين لآخر لتختلي بنفسك بعيداً عن ذلك الصخب.
2- الوجه
أما إذا رأيت الوجه أولاً، فهذا يعني أنك على الأرجح شخص انطوائي، وتتأثر بسهولة بالتجمعات الاجتماعية.
وعلى الأغلب فإن الحفلات الصاخبة الكبيرة لا تثيرك وترهقك بسرعة كبيرة.
وقد علّق بعض المشاهدين على الصورة بالقول إنهم شاهدوا الصورتين في وقت واحد، أو شاهدوا صورًا مختلفة تمامًا!
وقد نشرت العربية.نت من قبل صورة مشابهة لكن لرجل يعزف نفس الآلة، إلا أن التحليل الذي انطوت عليه الصورة تعلق بأشياء أخرى خاصة بالعقل.
فماذا عنك عزيزي المشاهد.. ماذا رأيت أولا في صورة اليوم؟
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
نهاية مأساوية... هذا ما حصل ليلاً في ذوق مكايل!
Lebanon 24
نهاية مأساوية... هذا ما حصل ليلاً في ذوق مكايل!
23:18 | 2022-04-13
13/04/2022 11:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
04:42 | 2022-04-14
14/04/2022 04:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم مغنية ينشر فيديو لماغي بو غصن وهي نائمة.. والجمهور: "منيح يلي ما وعيتها متل ما وعتو سحر لعمر"
Lebanon 24
باسم مغنية ينشر فيديو لماغي بو غصن وهي نائمة.. والجمهور: "منيح يلي ما وعيتها متل ما وعتو سحر لعمر"
15:00 | 2022-04-13
13/04/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "مباغِتة" على هاتف رقيب تورّط 15 شخصا.. وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
رسالة "مباغِتة" على هاتف رقيب تورّط 15 شخصا.. وهذه هي التفاصيل
02:30 | 2022-04-14
14/04/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. هذه تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. هذه تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
01:33 | 2022-04-14
14/04/2022 01:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:00 | 2022-04-14
في عطلة نهاية الاسبوع... لماذا نستيقظ باكرا؟
07:00 | 2022-04-14
الاستعداد للامتحان خلال "رمضان"... اليكم بعض النصائح
05:00 | 2022-04-14
قدم نصائح لكوريا الشمالية عن العملات الرقمية..وهذا ما حل به!
02:00 | 2022-04-14
مذيع BBC يوقف بثه المباشر عدة مرات...ما السبب؟ (فيديو)
23:31 | 2022-04-13
مواليد هذه الأبراج يعانون من الحسد.. هل أنت من بينهم؟
23:00 | 2022-04-13
برجك اليوم
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
11:00 | 2022-04-14
14/04/2022 18:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
04:42 | 2022-04-14
14/04/2022 18:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سنا نصر تعترف: "اللوتو ظلمني".. وتكشف للمرة الأولى عن سبب طلاقها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سنا نصر تعترف: "اللوتو ظلمني".. وتكشف للمرة الأولى عن سبب طلاقها شاهدوا الفيديو
23:36 | 2022-04-13
14/04/2022 18:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact