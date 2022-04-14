ربح "اليانصيب" ووزع امواله... ما هي الأسباب؟

قام رجل فرنسي محظوظ بتخصيص معظم أرباحه في اليانصيب، والتي بلغت 217 مليون دولار لمؤسسة طبيعية أنشأها، بهدف إنقاذ الكوكب، حسب صحيفة Le Parisien.وفاز جاي بالمبلغ في ديسمبر 2020، وكانت الجائزة الكبرى، هي الأكبر في تاريخ EuroMillions ، وهو يانصيب مكون من سبعة أرقام يشمل عدة دول أوروبية بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة، وتسلم جاي المبلغ من قبل مجموعة اليانصيب الفرنسية Françaises des Jeux (FDJ).وأوضح جاي سبب تخصيص أرباحه بهدف حماية البيئة وقال: "يجب أن نتحرك، إنها حالة طوارئ مطلقة، إذا لم يتم فعل أي شيء في هذا الصدد، فستذهب جميع الإجراءات الأخرى سدى".وأضاف جاي أن علماء مناخ من جميع أنحاء العالم أفادوا بأن الطاقة المتجددة يجب أن تحل محل الوقود الأحفوري، لمنع المزيد من الآثار المميتة والمدمرة لأزمة المناخ، وخلصت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إلى أن تحول الطاقة يجب أن يحدث في غضون هذا العقد، وهذه التصريحات تدفع جاي نحو التمسك بمشروعه البيئي.وأخبر جاي صحيفة Le Parisien أنه لا يزال بإمكانه تذكر شكوكه وعدم تصديقه لحظة فوزه، وأضاف: "في اللحظة التي اكتشفت فيها أنني الفائز المحظوظ في بطولة EuroMillions، كانت لدي الرغبة في مشاركة حظي مع الأخرين".وقام جاي بإنشاء مؤسسة بيئية بالملبغ الذي ربحه أسماها أنياما، ورحبت مجموعة اليانصيب FDJ بقرار جاي بالتبرع بمعظم جائزته لإنقاذ البيئة، حسبما قال المتحدث باسم المجموعة تيبو مونجيس لشبكة CNN واصفا ذلك بأنه لفتة استثنائية وسخية.وأكد جاي أنه تبرع بمعظم أموال الجائزة لدعم هذا المشروع البيئي وأنه سيقدمها بشكل كامل تدريجيا.وفاز لاعب فرنسي آخر بمبلغ 239 مليون دولار في أكتوبر 2021، ومنذ ذلك الحين تم خلع جاي عن عرشه باعتباره الفائز الأكبر بالجائزة الكبرى.