خطفوها مقابل فدية مالية ولكن...

حررت السلطات التونسية في ولاية صفاقس فتاة من إحدى الدول الإفريقية كانت قادمة إلى تونس لزيارة شقيقها قبل اختطافها مقابل فدية مالية، حسب صحف تونسية.وذكر موقع إذاعة "موزاييك" أن الأمن الوطني في صفاقس الشمالية تمكن من تحرير الفتاة بعد أيام على قيام 3 شبان باختطافها.وذكر الموقع عن محاضر البحث أن شقيق الفتاة اتصل بالأمن الوطني، ليعلمهم باختطافها، وقال إنها كانت قادمة لزيارته، قبل أن تتعرض للاختطاف في الطريق.وأضاف أنه تلقى عبر هاتفه صورة لشقيقته، وإلى جانبها شاب وضع سكينا تحت رقبتها، ليعلم لاحقا أن أشخاصا اختطفوا شقيقته وطالبوا بفدية مالية مقابل إخلاء سبيلها.وأوضح الموقع أن التحقيقات أفضت إلى القبض على أحد أفراد العصابة بعد استدراجه في كمين وإيهامه بتسليمه مبلغ الفدية المالية.وتم تحديد مكان الفتاة في منزل وسط العاصمة، حيث ألقي القبض على اثنين من باقي أفراد العصابة، الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة على ذمة البحث.