16
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
خطفوها مقابل فدية مالية ولكن...
Lebanon 24
14-04-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حررت السلطات التونسية في ولاية صفاقس فتاة من إحدى الدول الإفريقية كانت قادمة إلى تونس لزيارة شقيقها قبل اختطافها مقابل فدية مالية، حسب صحف تونسية.
وذكر موقع إذاعة "موزاييك" أن الأمن الوطني في صفاقس الشمالية تمكن من تحرير الفتاة بعد أيام على قيام 3 شبان باختطافها.
وذكر الموقع عن محاضر البحث أن شقيق الفتاة اتصل بالأمن الوطني، ليعلمهم باختطافها، وقال إنها كانت قادمة لزيارته، قبل أن تتعرض للاختطاف في الطريق.
وأضاف أنه تلقى عبر هاتفه صورة لشقيقته، وإلى جانبها شاب وضع سكينا تحت رقبتها، ليعلم لاحقا أن أشخاصا اختطفوا شقيقته وطالبوا بفدية مالية مقابل إخلاء سبيلها.
وأوضح الموقع أن التحقيقات أفضت إلى القبض على أحد أفراد العصابة بعد استدراجه في كمين وإيهامه بتسليمه مبلغ الفدية المالية.
وتم تحديد مكان الفتاة في منزل وسط العاصمة، حيث ألقي القبض على اثنين من باقي أفراد العصابة، الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة على ذمة البحث.
تابع
الأكثر قراءة
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
04:42 | 2022-04-14
14/04/2022 04:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "مباغِتة" على هاتف رقيب تورّط 15 شخصا.. وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
رسالة "مباغِتة" على هاتف رقيب تورّط 15 شخصا.. وهذه هي التفاصيل
02:30 | 2022-04-14
14/04/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية مأساوية... هذا ما حصل ليلاً في ذوق مكايل!
Lebanon 24
نهاية مأساوية... هذا ما حصل ليلاً في ذوق مكايل!
23:18 | 2022-04-13
13/04/2022 11:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. هذه تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. هذه تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
01:33 | 2022-04-14
14/04/2022 01:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الليرة اللبنانية على درب تقنين السحوبات.. والخناق اوجد سوقا "موازية" جديدة
Lebanon 24
الليرة اللبنانية على درب تقنين السحوبات.. والخناق اوجد سوقا "موازية" جديدة
23:01 | 2022-04-13
13/04/2022 11:01:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-04-14
خلال كلمة له... اليكم ما حصل مع الرئيس الاميركي (فيديو)
12:00 | 2022-04-14
ربح "اليانصيب" ووزع امواله... ما هي الأسباب؟
11:54 | 2022-04-14
كان يقود سيارة تسلا في وسط الطريق وحصل معه ما لم يكن بالحسبان!
11:52 | 2022-04-14
راكبة مشاغبة هاجمت طاقم الطائرة.. فتلقت "عقوبة تاريخية"
11:50 | 2022-04-14
رجل معمر في سن 101 عام: هذا هو سبب عمري الطويل
11:45 | 2022-04-14
موقف غريب!... شرطي يوقف سيارة لعدم إضاءة المصابيح ولكن هذا ما تفاجأ به (فيديو)
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
11:00 | 2022-04-14
15/04/2022 01:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
04:42 | 2022-04-14
15/04/2022 01:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سنا نصر تعترف: "اللوتو ظلمني".. وتكشف للمرة الأولى عن سبب طلاقها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سنا نصر تعترف: "اللوتو ظلمني".. وتكشف للمرة الأولى عن سبب طلاقها شاهدوا الفيديو
23:36 | 2022-04-13
15/04/2022 01:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact