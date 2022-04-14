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منوعات
فاتورة سحور تثير جدلاً وصاحبها يكشف السبب! (صورة)
Lebanon 24
14-04-2022
|
11:38
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أثارت صورة لفاتورة سحور في أحد المطاعم بالتجمع الخامس في مصر، ضجة كبيرة وجدلا واسعا، بسبب سعرها المرتفع.
وبلغ سعر وجبة السحور أكثر من 16 ألف جنيه (أكثر من 800 دولار أميركي)، وهو رقم كبير، خاصة أن الوجبة تحتوى على أصناف شعبية من الطعام المصري، منها فول وطعمية وبيض وبطاطس وجبنة.
وخلال الساعات الماضية، جابت صورة الفاتورة الباهظة مواقع التواصل الاجتماعي ما بين السخرية والدهشة والتساؤل حول سبب ارتفاع سعرها.
وكشف محمود البدري الملقب بـ"أغنى شاب في مصر"، والذي يعمل بمجال التسويق الإلكتروني، كواليس السحور الضخم قائلا: "السحور عادي ومفيش حاجة مميزة، والرقم ضخم لأنه سحور لـ 13 فردا، وكل فرد دفع 1200 جنيه".
وعبر محمود في تصريح لموقع "مصراوي"، عن استيائه من قيمة الخدمة التي تجاوزت الـ 40% ووصلت لـ5000 جنيه من قيمة الفاتورة، وهو ما دفعه لنشر صورة الفاتورة على إحدى المجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي.
أما عن مكونات السحور، فقال محمود البدري: "عبارة عن فول وطعمية وزبادي وشاي وقهوة، ووصل سعر كوب الشاي 50 جنيها".
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