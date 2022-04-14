فازت بـ50 ألف دولار في يانصيب برقم بقيت تختاره لأكثر من 20 عاماً



وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المرأة وزوجها اشتريا التذكرة في اليوم السابق للسحب وفحصا التذكرة فقط بمجرد أن سمعوا أن شخصا ما قد فاز في منطقتهم.

التذكرة، التي تم شراؤها من Casey's General Store في ماديسون، تطابق أربعة من أصل خمسة أرقام بيضاء مع رقم Powerball. فازت امرأة من ولاية ميسوري الأميركية بمبلغ 50 ألف دولار من إحدى رسومات "Powerball" بعد أن استخدمت نفس أرقام اليانصيب لأكثر من 20 عاما.وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المرأة وزوجها اشتريا التذكرة في اليوم السابق للسحب وفحصا التذكرة فقط بمجرد أن سمعوا أن شخصا ما قد فاز في منطقتهم.التذكرة، التي تم شراؤها من Casey's General Store في ماديسون، تطابق أربعة من أصل خمسة أرقام بيضاء مع رقم Powerball.

وقالت المرأة لمسؤولي اليانصيب "راجعت الأرقام على هاتفي ورأيت أربعة من الأرقام التي نلعبها. لكنني لم أكن أعرف رقم Powerball الذي لعبناه".

قالت عن اكتشاف فوزها بمبلغ 50 ألف دولار: "لقد كنا متحمسين للغاية. كان أمرًا لا يصدق"، فيما لم تكشف كيفية صرف المبلغ، الذي فازت به.

كانت الأرقام الفائزة 3 و 7 و 21 و 31 و 37 برقم أرسنال من 11.