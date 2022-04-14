كان يقود سيارة تسلا في وسط الطريق وحصل معه ما لم يكن بالحسبان!







وكان خافيير رودريغيز يقود سيارة تسلا من الطراز الثالث على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية عندما تعطلت فجأة شاشة السيارة، بحسب ما قال لقناة (KABC) التلفزيونية المحلية في الولاية.



وأضاف أن الحادثة وقعت الخميس الماضي، إذا توقفت الشاشة عندما كانت سرعة السيارة عند حدود 133 كيلومترا في الساعة. في قصة جديدة تظهر الأخطار التي تصيب سائقي سيارات شركة تسلا الكهربائية، تعطلت سيارة في وسط طريق سريع، ما عرّض سائقها للخطر، كما قال.وكان خافيير رودريغيز يقود سيارة تسلا من الطراز الثالث على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية عندما تعطلت فجأة شاشة السيارة، بحسب ما قال لقناة (KABC) التلفزيونية المحلية في الولاية.وأضاف أن الحادثة وقعت الخميس الماضي، إذا توقفت الشاشة عندما كانت سرعة السيارة عند حدود 133 كيلومترا في الساعة.

وذكر أن الشاشة الرئيسية لم تعد تعمل في ذلك الوقت، بما في ذلك أزرار الانعطاف وأضواء الخطر.



ويتذكر: "لاحظت بأن الجو بدأ يسخن في السيارة، وبدأت رائحة غريبة تفوح فيها".



وقال إن حالة من القلق سيطرت عليه، لأنه إن فرمل حركة السيارة، فلن يتمكن من إعادتها إلى السرعة المطلوبة لمواكبة حركة المرور السريعة حوله.