الحمل

التراجع بعض الشيء لا يعني أنه لا يبشر بالأفضل، بل يطلب إليك التأني والانتباه إلى معنوياتك وتخفيف النمط

الثور

التحقيق الشفاف والمهني يحرك أموراً في مجال العمل ولحسن الحظ أن سجلك النظيف يشكل نقطة جيدة في مصلحتك

الجوزاء

التراجع في العمل لا يزعجك، بل يتحدث عن مشاريع جديدة إبداعية وخلاقة قد تقدم عليها

السرطان

يهدّئ هذا اليوم من روعك ويجمع حولك الأصدقاء ويفتح صفحة من العلاقات الراقية ويسهّل الخطى

الأسد

قد يولد حادث مهني بسيط جواً متوتراً حولك، ولو أنه يقيك من الانهيار أو التوتر

العذراء

الكساد الحاصل في الوضع المهني قد يؤثر سلباً في معنوياتك لكنه لا يتسبب بأحداث تذكر

الميزان

يبدأ مركور بالتراجع، ما يخفف النمط قليلاً أو يجعلك فيحالة انتظار لما وعدت به، ويحثك أحد الزملاء على مضاعفة الحذر

العقرب

ما يحصل من تغيير في العمر لا يطالك مباشرة، لكنه قد يثير أمراً ماضياً أو يجعلك تنتفض على وضع مهني مزعج

القوس

الفلك يحمل إليك انفراجاً، فقد تنقلب الأمور لمصلحتك وتفرح أو تنتصر أنت في منافسة، ويدعوك إلى التصرف بهدوء وتحفظ

الجدي

يحذرك هذا اليوم من تراجع معنوي ومن صدام مع المحيط، لكن نفّذ أهدافك ولا تتردّد في التخلّي عن بعض المشاريع التي تنفعك

الدلو

الصراع المستمر في المجال المهني يشير إلى خضات عامة ولكنه إيجابي بالنسبة إليك لأنك قوي العزيمة

الحوت

يسجل هذا اليوم بعض التراجع في ميزان الربح، وتثار بعض المواضيع المتعلقة برسوم وديون وعملية إرث