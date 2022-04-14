منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
14-04-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-942380-637855988326880669.jpg
Doc-P-942380-637855988326880669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
التراجع بعض الشيء لا يعني أنه لا يبشر بالأفضل، بل يطلب إليك التأني والانتباه إلى معنوياتك وتخفيف النمط
الثور
التحقيق الشفاف والمهني يحرك أموراً في مجال العمل ولحسن الحظ أن سجلك النظيف يشكل نقطة جيدة في مصلحتك
الجوزاء
التراجع في العمل لا يزعجك، بل يتحدث عن مشاريع جديدة إبداعية وخلاقة قد تقدم عليها
السرطان
يهدّئ هذا اليوم من روعك ويجمع حولك الأصدقاء ويفتح صفحة من العلاقات الراقية ويسهّل الخطى
الأسد
قد يولد حادث مهني بسيط جواً متوتراً حولك، ولو أنه يقيك من الانهيار أو التوتر
العذراء
الكساد الحاصل في الوضع المهني قد يؤثر سلباً في معنوياتك لكنه لا يتسبب بأحداث تذكر
الميزان
يبدأ مركور بالتراجع، ما يخفف النمط قليلاً أو يجعلك فيحالة انتظار لما وعدت به، ويحثك أحد الزملاء على مضاعفة الحذر
العقرب
 ما يحصل من تغيير في العمر لا يطالك مباشرة، لكنه قد يثير أمراً ماضياً أو يجعلك تنتفض على وضع مهني مزعج
القوس
الفلك يحمل إليك انفراجاً، فقد تنقلب الأمور لمصلحتك وتفرح أو تنتصر أنت في منافسة، ويدعوك إلى التصرف بهدوء وتحفظ
الجدي
يحذرك هذا اليوم من تراجع معنوي ومن صدام مع المحيط، لكن نفّذ أهدافك ولا تتردّد في التخلّي عن بعض المشاريع التي تنفعك
الدلو
الصراع المستمر في المجال المهني يشير إلى خضات عامة ولكنه إيجابي بالنسبة إليك لأنك قوي العزيمة
الحوت
يسجل هذا اليوم بعض التراجع في ميزان الربح، وتثار بعض المواضيع المتعلقة برسوم وديون وعملية إرث
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-04-14
14:00 | 2022-04-14
12:00 | 2022-04-14
11:54 | 2022-04-14
11:52 | 2022-04-14
11:50 | 2022-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website