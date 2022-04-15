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بطريقة بطولية... هكذا انقذه من الموت

Lebanon 24
15-04-2022 | 10:00
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أظهر أحد عناصر الشرطة في أيطاليا شجاعة كبيرة عندما تمكن من إنقاذ سائق شاحنة فقد وعيه أثناء سير مركبه على طريق سريع.

وتبعا لصحيفة la Repubblica الإيطالية فإن الحادثة وقعت مؤخرا على الطريق السريع ما بين مدينتي برينديزي وليتشي جنوبي البلاد، وذلك عندما فقد أحد سائقي الشاحنات وعيه أثناء القيادة، ليتمكن شرطي شجاع من اللحاق بالشاحنة والدخول إلى قمرتها وإيقافها وإنقاذ السائق.

وحول الموضوع قال الشرطي، فاليريو مورو، الذي قام بالعمل البطولي: "لاحظ طاقم الشرطة الذي كنت متواجدا معه شظايا وقطعا معدنية على الطريق السريع خلفتها شاحنة قد فقدت السيطرة عليها، كانت الشاحنة تسير بشكل متعرج على طول الطريق بسرعة 80-90 كلم/سا، فتحت الشرطة صفارات الإنذار وتمكنت من الاقتراب من الشاحنة، وفي ذلك الحين بدأت الشاحنة تفقد سرعتها بعد أن بدأت تحتك بالسياج الخرساني الموضوع في وسط الطريق.. تمكنت من الوصول إلى قمرة الشاحنة حيث وجدت سائقها فاقدا للوعي، ورفعت قدمه عن دواسة الوقود وأوقفت السيارة، وقبل وصول سيارة الإسعاف إلى المكان قدمت الإسعافات الأولية للسائق وجرى تدليك قلبه، وبعد بضع ثوان استعاد تنفسه بشكل طبيعي، وعند وصول المسعفين إلى المكان تم نقله لمستشفى برينديزي".

( نوفوستي) 

 
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