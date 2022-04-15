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"القرع العملاق"... اليكم كيف تتم زراعته

Lebanon 24
15-04-2022 | 12:00
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تحدث رومان بونوماريوف، المزارع من إقليم ستفروبول الروسي ومؤسس مسابقة Agrobattle الزراعية عما يلزم لزراعة قرع ضخم وذلك في حديث أدلى به لموقع "لينتا.رو" الروسي.

وحسب المزارع فإن أهم شيء في زراعة القرع والبطيخ الكبيرين هو مهارة الهندسة الزراعية.

ويرى المزارع أنه من الممكن زراعة اليقطين بوزن 100 أو 200 كيلوغرام أو ما يزيد عن ذلك في مزرعة شخصية (داتشا) لأنك لست بحاجة هنا إلى مساحة كبيرة من الأرض، لكن من الضروري إحضار كميات كثيرة من الأسمدة العضوية والسماد الحيواني بالدرجة الأولى.

وقال:" كما من الضروري أن يتعرض القرع لتأثير الرياح والشمس وغيرها من عوامل الطقس، واستطرد قائلا إن النجاح يتوقف بنسبة 90% على هندسة الزراعة ثم على  ظروف الطقس بنسبة 10%".

يذكر أن طبيب أعصاب روسي  كشف عام 2017 في أحد المعارض بموسكو عن قرعة بوزن 400 كيلوغرام.

( لينتا.رو) 

 
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