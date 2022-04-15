التخلص من رائحة الطعام في المنزل... اليكم بعض الأساليب

بعد الإفطار في شهر رمضان، خاصة الولائم حيث تمتلئ الموائد بأشهى أصناف الطعام، قد تختلط روائح الأكلات التي تنتج في النهاية مزيجا غير مستحب، وهو الأمر الذي يتسبب في شعور بعض الأفراد بالضيق، ليصبح الحل دائما استخدام معطرات الجو الكيميائية والمنظفات التجارية، التي لم تستطع وحدها القضاء على هذه الروائح، وفي السطور التالية نوضح العديد من الطرق والوصفات محلية الصنع للتخلص من الروائح المنزلية بمكونات طبيعية.ابدأ بغلي 3 أرباع كوب من الماء، وصبه في كوب معياري، وأضف 4 ملاعق كبيرة من الريحان المجفف وانقعه بضع دقائق، واسكب خليط الريحان والماء بحذر في البخاخ بعد تصفيته، وأضف 3 أرباع كوب من الماء المقطر و5 قطرات من زيت الليمون الأساسي إلى الزجاجة، وأغلق زجاجة الرش ورجها لخلط الخليط، ورش مزيل الرائحة بالغرفة حسب الحاجة.مزيل رائحة السجادللتخلص من الروائح العالقة في الأرضيات، اخلط كوبا من صودا الخبز ونصف كوب من نشا الذرة في وعاء متوسط، وأضف 5 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك وحرك المزيج معا، واستخدم قمعا لصب الخليط في وعاء زجاجي (برطمان)، واصنع ثقوبا صغيرة في الغطاء، ثم اربط الغطاء بالوعاء، ورش الخليط برفق على السجادة حسب الحاجة، واتركه 30 دقيقة على الأقل قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية.زيت عطريأضف ملعقة صغيرة من الزيت العطري المفضل لديك في وعاء زجاجي صغير واملأ الباقي بزيت الأطفال، وضع الأعواد الخشبية داخل الإناء وحرك المزيج برفق، ثم ضع الوعاء على الطاولة لنشر العطر.شرائح البرتقال والقرنفللملء منزلك برائحة دافئة وجذابة، قطع البرتقال إلى شرائح وأضفها إلى القدر مع حفنة صغيرة من القرنفل وعود القرفة، ويضاف الماء لتغطية المكونات ويترك على نار خفيفة على الموقد عدة ساعات لإطلاق الرائحة.رائحة الجيلاتينأحضر كوب ماء واغليه في قدر متوسط الحجم، وأضف 4 عبوات من الجيلاتين غير المنكه واخفقها حتى تذوب، وأضف ملعقة صغيرة من أي زيت أساسي، كما يمكنك إضافة قطرة من ألوان الطعام -حسب الرغبة- وبعد ذلك اخلط كوبا واحدا من الماء وملعقة كبيرة من الملح مع التقليب، وصب الخليط في عبوات زجاجية صغيرة واتركه يبرد حتى يتماسك، وضع الخليط على طاولة من دون غطاء، وسيطلق خليط الجيلاتين الرائحة ببطء حتى يجف.نصائح لإبقاء المنزل برائحة نظيفةوهناك نصائح أخرى للإبقاء على رائحة المنزل نظيفة دائما:الأرضيات الصلبةالسجاد المخملي وجميع الأسطح الناعمة تحبس الروائح وتمسكها، حتى بعد معالجة انسكاب الطعام وعبث الحيوانات الأليفة، ولإزالتها رش صودا الخبز على السجادة بالكامل، واستخدم الفرشاة في المناطق التي تريد تنظيفها، واتركه لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة أو ساعتين قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية.تنظيف سلة المهملاتقد تنبعث رائحة كريهة من سلة المهملات، ومن الطرق السهلة للمساعدة في إزالة تلك الرائحة رش صودا الخبز فوق سلة المهملات، وغسل جانبي الغطاء وحول الحافة، واستخدام رذاذ مطهر لقتل البكتيريا المتبقية المسببة للرائحة.إهدار الطعام و بقايا الطعاممن الطرق السهلة لإزالة رائحة بقايا الطعام رش صودا الخبز فوق سلة المهملات (غيتي)الأعشاب والفاكهةيتم غلي الماء في قدر صغير وإضافة شرائح الحمضيات والأعشاب، مثل اللافندر أو النعناع، حيث يحمل البخار الرائحة الحلوة في جميع أنحاء منزلك.الشموعقم بتثبيت بعض الشموع من دون إضاءتها في خزانة ملابسك، أو أي مكان تحتفظ فيه بالأقمشة التي بدورها تمتص الرائحة، لن تحصل على رائحة نفاذة في كل مرة تفتح فيها الباب، ولكن بياضاتك ستحمل الرائحة أينما تستخدم.خطوات منزليةإضافة إلى ما سبق، إليك حيل وطرق أخرى للتخلص من روائح الطعام في المنزل:افتح النوافذ وشفاط الهواءيعد من أفضل الطرق للتخلص من الروائح إخراجها من منزلك عن طريق فتح النوافذ واستخدام شفاط المطبخ، إذا كان لديك واحد؛ فالتهوية هي المفتاح.تنظيف الحوضإذا كان حوضك هو مصدر الرائحة، نظفه جيدا بطحن شرائح الليمون أو قشر الليمون، متبوعا بكثير من الماء.القهوة المطحونةمن منا لا يحب رائحة القهوة في الصباح؟ يمكن أن يساعد وضع القهوة المطحونة في أوعية حول مطبخك على امتصاص روائح الطهي.بخار الخلمثل سلق الليمون أو صنع فواحة على الموقد، يعد بخار الخل طريقة رائعة لتحييد الروائح القوية، أضف نصف كوب من الخل إلى كوب من الماء واترك الخليط على نار خفيفة على الموقد أثناء الطهي أو بعده لامتصاص أي روائح في الهواء.