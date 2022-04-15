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منوعات
العثور على آلة كمان تاريخية وثمينة في مكب للنفايات!
Lebanon 24
15-04-2022
|
11:33
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كشفت صحيفة فرنسية، اليوم الجمعة، أن أحد المارة عثر على آلة كمان موسيقية مسروقة في مكب نفايات في العاصمة باريس، ويبلغ سعره نحو 100 ألف يورو.
وذكرت صحيفة " لوفيغارو" الفرنسية أن أحد المارة في العاصمة باريس عثر على كمان موسيقي تاريخي على مكب نفايات تابع لشركة Tedda.
وبحسب الصحيفة، سُرقت الآلة الموسيقية في تشرين الأول 2021 من عضو أوركسترا الشانزليزيه، إنريكو تيد.
وتعد الآلة الموسيقية نادرة وتاريخية سرقت على متن قطار ويبلغ قيمتها نحو 100 ألف يورو.
و اشترى تيد الكمان منذ نحو 15 عامًا من صانع الكمان الفينيسي الشهير جوليو ديغاني.
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