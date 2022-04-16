هذه الأبراج هي الأكثر عصبية.. نصيحة لا تقوموا باستفزازها!

يسارع مواليد اكثر الابراج عصبية الى اظهار انفعالهم وان كانت المواقف لا تستحق ذلك. كما انهم يبدون ردود الافعال العنيفة في بعض الاحيان. الا ان معظمهم يتسمون في المقابل بالطيبة متى استعادوا هدوءهم. وهذا يعني انه يجب التعامل معهم بحذر وعدم مناصبتهم العداء في حال اظهروا شعورهم بالتوتر او عدم الارتياح بشكل صريح.

اكثر الأبراج عصبية:

العقرب

هو من اكثر المواليد اظهاراً لغضبه في المواقف المختلفة. والسبب انه حساس الى درجة كبيرة. وهذا يعني انه يشعر بالاستفزاز الشديد امام التصرفات الخاطئة. كما انه لا يميل الى المسامحة في حال اخطأ في حقه شخص ما. بل انه يتذكر ذلك الخطأ من حين الى آخر ويفكر في كيفية الانتقام ممن قام بارتكابه. لذا يعتبر من اكثر الاشخاص قابلية للمعاناة من بعض الامراض مثل تلك المرتبطة بالصحة النفسية وبالقلب والشرايين.

الحوت

يتأثر هذا المولود الى حد كبير بالاحداث القريبة والبعيدة التي تجري حوله. وهو ما يعبر عنه من خلال التصرفات التي تشي بالعصبية. كما انه يتسم بعدم القدرة على التحمل وبالشعور بالضيق امام المواقف المختلفة. وهو ايضاً من الاشخاص الذين لا يواجهون المشاكل بحكمة وروية، بل يشعرون في هذه الحالة بالقلق والتوتر ومن الممكن ان يعانوا جراء ذلك من مشاكل نفسية مختلفة. ومن صفاته ايضاً انه يصدر الاحكام المستعجلة وغير المدروسة على المواقف. لذا ليس من السهل التعامل معه او التعاون في تنفيذ اي مشروع. كذلك من الخطأ الاتفاق معه على اي امر لأنه متقلب المزاج وغالباً ما يقوم بتعديل مواقفه وخياراته من دون سابق انذار.

الجدي

هو ايضاً من اكثر مواليد الابراج عصبية وان كان يبدو هادئاً في معظم الاوقات. فهو يحرص على عدم اظهار غضبه او احساسه بالتوتر لأنه يرى في هذا ضعفاً. لكن من الممكن ان يصل غضبه الى الحدود القصوى فيظهر جلياً من دون ان يتمكن من التحكم به. وهذا ما يحدث بشكل مفاجئ ما يسبب شعور الاشخاص المحيطين به بالصدمة. ومن الممكن ان يعاني بسبب هذا من بعض الامراض التي تنتج عن كبت المشاعر او عن الصدمات النفسية ومنها مشاكل البشرة مثل البثور او الاكزيما او غيرها

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لكن يجب التذكير بأن مواليد اكثر الابراج عصبية هم في المقابل الاكثر وداً ونقاءً وقدرة على اظهار التعاطف مع الآخرين وتقديم العون النفسي لهم. وهم ايضاً من الاكثر حساسية وشفافية. لكن التعامل معهم ليس بالامر السهل. فمن الضروري الحرص على التفاعل معهم بهدوء وتفهم مشاعرهم وسبب تصرفهم بطريقة او بأخرى.