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منوعات
صور مؤثرة جداً... مسنان يحتفلان بعيد زواجهما الـ70 بجلسة تصوير رومانسية!
Lebanon 24
16-04-2022
|
08:00
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احتفل زوجان مسنان بعيد زواجهما السبعين من خلال جلسة تصوير رومانسية، حيث ارتدت الزوجة نانسي لوبرز 87 عامًا فستان زفافها الدانتيل الأبيض، الذي نفضت عنه الغبار كانت اشترته بمبلغ قيمته 35 دولارًا مع زوجها ميلفين البالغ من العمر 91 عامًا، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
التقى الزوجان اللذان يعيشان في ولاية ساوث داكوتا، في حلبة تزلج وتزوجا في عام 1952 وكانت نانسي تبلغ من العمر 16 عامًا فقط، وخلال سبعة عقود من الزواج، رزق الزوجان بخمسة أطفال.
احتفل الثنائي بذكرى زواجهما السبعين من هذا العام، وقررت أصغر أحفادهم آنا، والتي تعمل مصورة حفلات زفاف الاحتفال بهذه المناسبة من خلال إجراء جلسة تصوير خاصة لهما في حديقة العائلة.
وقالت آنا: 'لا يملك أجدادي سوى صورتين من يوم زفافهم وخطرت لي فكرة التقاط صور لجدتي وهي ترتدي فستانها، ثم وجدت أمي، ميليسا، بدلة عسكرية للجيش الكوري والتى ارتداها جدى الذى خدم لفترة فى الجيش خلال الحرب الكورية وقبل سبعين عامًا، كان سعر فستان نانسي 35 دولارًا وكان طرحتها 15 دولارًا.
وعندما سُئلت الزوجة المسنة عن شعورها بارتداء فستانها مرة أخرى، قالت نانسي: "لقد كان حقًا شرفًا لي أنه لا يزال بإمكاني ارتدائه مرة أخرى حيث كان شيئًا مميزًا وقد أحببته، لذلك احتفظت به طوال هذه السنوات".
المصدر: اليوم السابع
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