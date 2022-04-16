لصوص يسرقون آلاف الكيلوغرامات من الجبن "الفاخر" في هولندا!

استفاقت بلدة ريفية هولندية على صدمة بعد أن وجد مزارعون غرفة تخزين إحدى مزارع الألبان فارغةً؛ حيث سرق منها تحديداً 3500 رطل (1587.5 كيلوغرام) من الجبن ذي الجودة الفاخرة تصل قيمتها إلى 22 ألف دولار.غيردا فان دورب، التي تدير مزرعة Torenpolderkaas لتجارة الألبان والجبن، مع زوجها جوست، قالت لصحيفة The Washington Post: "لقد سرقوا الجبن. لا يمكنني حتى وصف شعوري عندما رأيت كل تلك الأرفف الفارغة".ونفذت مجموعة من اللصوص عملية السرقة في جوف الليل، لكن كيفية تمكنهم من نقل 161 عجلة ثقيلة من الجبن الفاخر تزيد قيمتها عن 22000 دولار في 29 آذار هو لغز حيَّر الناس حتى خارج المدينة التي يقل عدد سكانها عن 7000 نسمة.على مدار الأسبوع الماضي، كانت أيام غيردا مليئة بالرد على طلبات وسائل الإعلام وإجراء مقابلات مع منافذ بيع في جميع أنحاء هولندا والولايات المتحدة وكندا، لدرجة أنَّ مزرعة الألبان قالت إنها عانت لإيجاد الوقت للعودة إلى إنتاج الجبن.فيما قال ثيو ديكر، رئيس مجلس إدارة Bond van Boerderij-zuivelbereiders، وهي مجموعة مصالح لمزارعي الألبان الهولنديين، إنَّ سرقات الجبن ليست حادثة جديدة، على الرغم من كونها غير عادية.وكتب ديكر في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى The Washington Post: "في عام 2016 كانت هناك موجة سطو، وتكرر ذلك في عام 2020. الجبن منتج مطلوب؛ لأنه سهل البيع".لكن بيع جبن الجودة المسروقة في هولندا قد يكون صعباً بالنسبة للصوص؛ نظراً لأنَّ الجبن هناك يُميَّز برمز فريد يكشف عن أصله ونوعه ومحتواه من الدهون.ويخمن ديكر أنهم سيحاولون بيعه في الخارج- ربما في روسيا- حيث تمنع العقوبات الاقتصادية المفروضة بعد هجومها على أوكرانيا شراء منتجات الألبان الهولندية. ولسوء الحظ، هذا يعني أنه لن يسع السلطات الهولندية فعل الكثير لمساعدة الزوجين فان دورب، خاصة أنَّ مزرعتهما لا تحتوي على كاميرات أمنية لتسجيل الجناة.